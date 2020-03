Abogado de Ronaldinho: Él no sabía que cometía un delito, es tonto

Adolfo Marín, uno de los abogados que defienden a la exestrella de fútbol Ronaldinho y a su hermano Roberto de Asis, argumentó al diario Folha que la decisión de detención preventiva fue "arbitraria".

"(La Justicia) no tuvo en cuenta que (Ronaldinho) no sabía que estaba cometiendo un delito, porque no entendió que le estaban dando documentos falsos. Es un tonto", manifestó Marín citado por el diario de Brasil.

Otro de los abogados de los hermanos, Sergio Queiroz, aseguró esta mañana que la detención es "Ilícita, ilegal y abusiva" y que obraron "de buena fe" y que no sabían que el documento era ilegal.

Queiroz añadió que el hermano del exjugador sabía sobre la solitud de naturalización paraguaya porque tenían planes de iniciar negocios en Paraguay.

Ronaldinho y su hermano se encuentran una cárcel de en Asunción, ya que la jueza que lleva el caso considera que existe riesgo de fuga.

Hace unos días en una requisa, la Policía de Paraguay encontró pasaportes con datos falsos en poder de Ronaldinho y su hermano.

El futbolista declaró en su momento que los documentos fueron regalos de organizadores de uno de los eventos a los que fueron invitados.