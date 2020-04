La disciplina es el mejor aliado de los deportistas en la cuarentena

Frente a la cuarentena que viven los futbolistas y deportistas de otras disciplinas, la psicóloga deportiva, Shirley Mallo, quien también es entrenadora de fútbol, categoría "A", mencionó que llevar adelante las rutinas de trabajo con disciplina ayudará bastante a sobrellevar la pausa en las actividades.

¿Cómo los futbolistas pueden afrontar el estrés y la ansiedad del encierro en la cuarentena?

R.- Antes que futbolistas son personas, al igual que la mayoría que estamos pasando por la cuarentena, debemos adaptarnos a las circunstancias, mantener una rutina en cuanto a horarios de entrenamiento y de alimentación, evitar estar muy pendiente de las noticias, enfocarse en mantener o mejorar su acondicionamiento físico, disfrutar el estar en familia.

¿Las rutinas de trabajo en qué medida pueden contribuir a la labor de los deportistas?

R.- Una gran ventaja de los futbolistas y los deportistas en general es que si ellos tienen rutinas de entrenamiento, por lo general, diseñadas por su cuerpo técnico o entrenadores, suelen ser disciplinados, suelen cumplir con dichas rutinas, más aún cuando están acompañados o asesorados por profesionales del área, indirectamente, eso hace que tengan una contención emocional, que se sientan apoyados, que sientan que sus entrenadores se preocupan por ellos, y si tienen a su vez un psicólogo del deporte la contención es mucho mejor y apunta a aspectos específicos que el futbolista puede necesitar en una situación de cuarentena como la que se está viviendo.

Los futbolistas sienten la carga emocional que genera la preocupación por obtener alimentos y dinero ¿Cómo puede afectar que los dirigentes hablen de una posible reducción de sueldos?

R.- Recordemos que los sueldos de los jugadores no son uniformes, sino que varían de jugador a jugador, algunos sentirán menos el impacto económico, pero los que perciben un menor sueldo se verán más afectados no sólo por querer cubrir todos los gastos del hogar sino a nivel emocional, en el sentido de que el estado de ánimo y la actitud no serán los mismos, viéndose éstos afectados de forma negativa.

Usted también es entrenadora, ¿los trabajos individuales encomendados por los cuerpos técnicos en qué medida puede ser beneficiosa a la preparación física?

R.- Son de gran utilidad, primero, porque permite al jugador llevar una rutina más o menos en condiciones habituales; segundo, representa la motivación de cada día para realizar una actividad diferente según las directrices del cada cuerpo técnico; tercero, te lleva al escenario de la esperanza, de saber que estás haciendo todo eso porque en algún momento vas a volver a las canchas y tienes que volver en condiciones adecuadas no sólo físicas, sino también psicológicas.

Con el encierro o en otros casos, como sucedió en el extranjero, sufriendo en carne propia la infección del virus, ¿puede dejar secuelas internas en los deportistas? ¿Cómo volver a enfocar la mente en el objetivo deportivo?

R.- Todavía desconocemos el impacto a nivel de la salud física de un deportista, sabemos que los futbolistas profesionales tienen exigencias físicas diferentes al común de la población, por tanto, habrá que hacer valoraciones médicas en cada caso.

Eso va a generar también incertidumbre en los jugadores que contraigan la enfermedad, primero de superarla y segundo de no quedar con secuelas que puedan afectar su futuro deportivo. En función a aquello el psicólogo dará contención online durante la enfermedad, y una vez superada la enfermedad, el psicólogo utilizará eso como una motivación para enfrentar nuevos retos. Sin embargo, todo esto es nuevo, incluso para los psicólogos deportivos, que estamos analizando todo esto conforme se está desarrollando en tiempo real la pandemia, no tenemos antecedentes.

Hoja de vida

Lic. Shirley Jaycee Mallo Barriga

Psicóloga especializada en Psicología del Deporte en la Argentina.

Representante en Bolivia de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Psicología de la Actividad Física y del Deporte (SOLCPAD).

Docente universitaria y conferencista nacional e internacional.