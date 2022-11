Un hombre con una bandera Lgtbi entra en la cancha del Portugal-Uruguay

Un individuo con una bandera Lgtbi+ y una camiseta con un mensaje a favor de las mujeres iraníes y en contra de la invasión rusa en Ucrania saltó al césped durante el partido entre Portugal y Uruguay disputado este lunes en el Estadio Lusail.



Después de atravesar la cancha en dos ocasiones corriendo, fue detenido por la seguridad el estadio y escoltado con tranquilidad por los agentes, constataron los periodistas.



Este suceso se produce en un contexto de fuertes críticas a Catar, organizador del Mundial, por el incumplimiento de derechos fundamentales, sobre todo en relación con el colectivo Lgtbi+, en un país en el que la homosexualidad está perseguida judicialmente.



La escena se pudo ver fugazmente a través de las imágenes de televisión.



La protesta tuvo eco en Estados Unidos, cuya selección se enfrenta el martes a Irán en partido decisivo.



"Estamos preocupados por el trato que se puede dar a los espectadores y deportistas Lgtbi+", declaró la portavoz de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre. "Instamos al Estado de Catar y a todos los cataríes que hagan suyas las palabras del emir, dando la bienvenida a todos a la Copa del Mundo", añadió.



Por el momento se desconoce la nacionalidad y la suerte corrida por el joven. Los responsables locales de la organización del torneo se remitieron a la FIFA y ésta a su vez a las autoridades locales.



"Sabemos lo que está pasando alrededor de este Mundial. Espero que no le pase nada al chico, porque entendemos su mensaje y creo que el mundo también lo entiende", reaccionó tras el partido el portugués Ruben Neves.



Los capitanes de siete selecciones europeas anunciaron la iniciativa de llevar brazaletes arcoíris durante el Mundial como parte de una campaña a favor de la diversidad.



Sin embargo se echaron atrás tras ser amenazados por la FIFA con sanciones, incluidas tarjetas amarillas.



Algunos aficionados también denunciaron que no pudieron acceder a los estadios por llevar camisetas con mensajes a favor del colectivo Lgtbi++.



Irán y Ucrania



El ministro británico de Deportes Stuart Andrew anunció que llevará un brazalete arcoíris durante el partido que disputen el martes las selecciones de Inglaterra y Gales.



Por otra parte, los integrantes de la selección iraní también fueron protagonistas al inicio del Mundial ya que no cantaron el himno de su país durante el primer partido contra Inglaterra como gesto de apoyo a las protestas que sacuden desde hace dos meses la República Islámica.



Irán vive manifestaciones en todo el país desde la muerte de la joven Mahsa Amini (22 años) el pasado 16 de septiembre cuando se encontraba detenida por la policía moral iraní por incumplir el estricto código de vestimenta que se impone en ese país a las mujeres, que incluye que lleven cubierta la cabeza en público.



Se da la circunstancia que el partido fue arbitrado por el iraní Alireza Faghani.



En la parte delantera de la camiseta, el individuo llevaba también el símbolo de Supermán y la inscripción 'Save Ukraine' ('Salvad Ucrania'), en referencia a la invasión que sufre este país europeo desde finales de febrero por parte de su vecino ruso.