Pelé dejó a su viuda el 30% de su patrimonio y menciona en testamento a posible hija

El 'Rey' Pelé, fallecido en diciembre a los 82 años, dejó el 30 por ciento de su patrimonio a su esposa y mencionó en su testamento a una mujer que podría ser su hija, dijo este martes a la AFP el abogado de la viuda del exdelantero.



El único futbolista en ganar tres mundiales (1958, 1962 y 1970) dispuso en su herencia que su tercera y última esposa, Marcia Cibele Aoki, se quede con el 30% de sus bienes, incluida "obligatoriamente" la casa donde vivían en Guarujá, un balneario de Sao Paulo, dijo el legista Luiz Kignel.



El legado incluye esa residencia, otros bienes inmuebles y participación en la marca Pelé, explicó Kignel, quien precisó que el inventario completo aún no se realiza, por lo que se desconoce el monto total de la sucesión.



El abogado afirmó que en el testamento se menciona la chance de que Pelé tenga una hija no reconocida y que tendría derecho a recibir parte del 70% del patrimonio, dispuesto para los otros siete hijos del legendario exjugador.



"Él indicó que existe la posibilidad de otra hija, cuyo reconocimiento dependerá de una prueba de ADN que no le pudo ser realizada (a Pelé) por la pandemia y su situación de salud", explicó.



Se trata de una mujer brasileña, según Kignel, que pide ser reconocida como hija de Pelé y de cuya vida poco se sabe.



La posible heredera acudió a la justicia de Brasil para que se hiciera una investigación de paternidad.



Un tribunal de Sao Paulo ordenó en septiembre de 2022 que Pelé se hiciera una prueba de ADN, según el portal G1, la cual ahora deberá realizarse a uno de sus hijos reconocidos.



La mujer sería la octava hija reconocida de quien muchos consideran el mejor futbolista de la historia, fallecido el 29 de diciembre en Sao Paulo a consecuencia de un cáncer.



En su primer matrimonio, con Rosemeri Cholbi, en 1966, tuvo a Kely, Jennifer y Edinho. En esa época, también nació Flavia, fruto de una relación extramatrimonial.



De su segunda unión, con Assiria Lemos Seixas, nacieron en 1996 los mellizos Joshua y Celeste.



'O Rei' fue también el padre de Sandra Machado, nacida en 1964 de un romance con una empleada de la limpieza.



Después de una batalla legal de un lustro, los tribunales fallaron en 1996 a favor del reconocimiento de la joven, quien no tuvo relación con su padre y falleció de un cáncer de mama en 2006.



Con Marcia Cibele Aoki, con quien se casó en 2016, no tuvo hijos.



La apertura del testamento de Pelé fue pedida recientemente y la familia trabaja en el inventario, para luego dar paso a la repartición de bienes, explicó Kignel.