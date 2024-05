Costa anuncia que la justicia aceptó la denuncia contra Montaño

Fernando Costa presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), anunció este martes por la noche en conferencia de prensa que el Sistema Judicial Ordinario aceptó la denuncia contra Noel Montaño, expresidente de la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF) por “delitos de difamación”.



Además, anticipó que el jueves interpondrá una demanda ante los Tribunales Deportivos “a todas las personas y dirigentes que fueron mencionadas”, mientras a los que no son dirigentes se les hará una denuncia penal “por delito de asociación delictuosa”.



Luego de conocerse la denuncia de Montaño sobre un supuesto pago de 7.000 dólares de Costa al árbitro Alejandro Mancilla en el partido de 2021 entre Real Santa Cruz y The Strongest para que el conjunto atigrado salga perjudicado, Costa hizo la denuncia correspondiente.

‘Debe presentar pruebas’



“Como anunciamos hoy ya el Sistema Judicial Ordinario de nuestro país ha aceptado la denuncia contra el señor Noel Montaño por delitos de difamación y otros, así que será en esta instancia que debe investigarse y donde el señor Montaño debe prestar todas sus declaraciones y presentar las pruebas desde el primer minuto que ha surgido esta polémica, esta serie de denuncias infundadas”, dijo Costa.



Agregó que “he mencionada que nunca pasó nada. Este presidente jamás ha estado boicoteando el fútbol cruceño, jamás fue parte de un hecho ilícito y las pruebas correspondientes no se presentaron ni se presentarán”.



Hace unos días Wilfredo, exasesor legal de la ACF y de Montaño, declaró que este es un “complot” contra Costa y que detrás de todo esto hay dirigentes de Oriente Petrolero y Blooming.



Enfatizó que le jueves “estamos interponiendo una demanda ante los Tribunales Deportivos a todas las personas y dirigentes que fueron mencionadas por el exabogado. Por supuesto que no se puede tolerar en defensa de mi imagen, mi honorabilidad y la estabilidad del fútbol; se quiere fracturar, regionalizar el fútbol, derrocar a este presidente, así que mi persona el jueves demandara por vía judicial a los dirigentes mencionados y a los que no son dirigentes interpondremos una demanda penal por asociación delictuosa”.



“Esto va tomando forma. Lamentamos que se haya gestado un complot. Sabemos que está preparando nuevas acusaciones infundadas, de las cuales vamos a salir a exigir que el sistema judicial en los tribunales ordinarios se procese esta serie de situaciones; se va a exigir que el señor Montaño demuestre lo denunciado”, apuntó.

‘No estamos para cumplir caprichitos’



Costa también respondió a la solicitud de dirigentes Bolívar, Blooming, Oriente Petrolero y Royal Pari de que se haga una investigación por este caso o que no se presentarían a jugar en el torneo Clausura.



“Todos los contratos están siendo cumplidos. Nosotros tenemos partidos mínimos por cumplir con la televisación, este es el último año de contrato, nos ratificamos a ello, como Comité Ejecutivo (de la FBF) no estamos para cumplir caprichitos”.



“Ya sabemos cuál es el trasfondo, me ratifico y seguramente el Comité Ejecutivo lo ratificará: los clubes que consideren que no están condiciones dadas o que no han logrado el cometido de derrocar a este presidente que decidan si participan o no en el torneo Clausura”.



Por último, se refirió al Código de Ética que entrará en vigor en el segundo semestre del año y espera que los dirigentes, entre ellos Marcelo Claure, titular de la Academia, se adecúen a ella por los mensajes que suelen dar en redes sociales.



“Ya sabemos lo que caracteriza al dirigente Claure, es muy adepto a escribir en redes sociales. Mencionar que hay que tener prudencia, ya hay un Código de Ética aprobado, esperemos que como presidente de una institución muy grande en el país pueda enmarcarse en la conducta que establece el código de ética de la FBF”.