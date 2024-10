Barcelona: Los socios siguen dándole confianza a Laporta, que consigue la aprobación de las cuentas

Los representantes de los socios del FC Barcelona dieron plena confianza a la gestión de la directiva de Joan Laporta, al aprobar mayoritariamente la liquidación del balance de la pasada temporada y el presupuesto para la siguiente, a pesar de que la sugerencias de los grupos de oposición para votar en contra.

El punto caliente de la asamblea, que se ha prolongado durante seis horas y media, se centraba en la liquidación del último ejercicio, en la que se había presentado unas pérdidas de 91 millones, aunque con 12 millones de beneficio ordinario, por las turbulencias del negocio tecnológico y los impagos en Barça Vision.

Pero los socios volvieron a confiar en la directiva, aunque en los últimos días un grupo importante de colectivos de oposición, desde los liderados por Víctor Font hasta el nuevo 'Som un clam' de Joan Camprubí, habían recomendado votar en contra y solicitada la reformulación de las cuentas.

Durante la asamblea, los socios apoyaron también mayoritariamente la distinción, como Miembro de Honor de la Sección de Balonmano, a Valero Rivera López; y dieron el visto bueno al nuevo 'síndic del soci' Ramon Estebe, que sustituye a Joan Ramon Trayter.

Con 452 votos favorables, sobre un total de 634, los representantes de los socios del FC Barcelona han aprobado la liquidación del último ejercicio económico, en una asamblea temática.

El ejercicio contable se ha cerrado con 91 millones de euros en pérdidas, aunque con 12 millones de beneficio ordinario. Y es que la pasada temporada, en la que se ingresaron 894 millones de euros y se gastaron 866 millones, acabó siendo deficitaria.

El motivo se ha centrado en que los auditores recomendaran al club catalán provisionar 141 millones de euros por los reiterados impagos de los inversores en la venta del 49% de Barça Vision, la empresa que se encarga de la explotación de los activos digitales de la entidad azulgrana.

El tesorero Ferran Olivé se ha extendido en toda clase de explicaciones sobre 'Barça Vision', que es la que ha lastrado las cuentas del club catalán.

También la asamblea de socios del FC Barcelona ha apoyado mayoritariamente el presupuesto previsto para la próxima temporada, que prevé unos beneficios de cinco millones de euros.

En total votaron 514 socios compromisarios, sobre un total de 4.331 convocados, de los cuales 409 votaron a favor, 75 en contra y 28 de ellos votaron en blanco.

El presupuesto es de 893 millones de euros de ingresos -un millón menos que la cifra de ingresos de explotación contabilizada en la liquidación del ejercicio 2023-24- y 873 millones de gastos. El resultado ordinario previsto es de 5 millones de beneficios.

El momento más emotivo de la asamblea fue el discurso de Valero Rivera, después de ser elegido miembro de honor de la sección de balonmano por 360 votos a favor, 10 en contra y siete en blanco.

Rivera, que lideró el 'Dream team' del balonmano azulgrana con el que consiguió 70 títulos, ha agradecido "de todo corazón" la distinción recibida.

"Siempre he estado ligado al Barça, como jugador y como entrenador. Agradezco a la directiva por la iniciativa y a Enric Masip (asesor del presidente Laporta) porque sé que has puesto de tu parte", ha comentado.

Rivera también ha agradecido personalmente a Joan Laporta el reconocimiento: "Gracias presidente, sabes lo que siento por ti, siempre me he sentido muy cerca y no se entendería que diera las gracias y no me acordara de la gente con la que he convivido.

Y ha recordado a los jugadores con los que convivió durante diecinueve años, del 'Dream Team' y de las cinco Copas de Europas consecutivas levantadas, de su mentor y maestro (Enric Vilar) y también del expresidente Josep Lluís Núñez al que ha calificado como su "padre deportivo".

También Rivera ha agradecido el apoyo de los históricos directivos Francesc Ventura y del vicepresidente y después presidente Joan Gaspart, así como a Paco Seirul·lo, preparador físico que luego pasó al equipo de fútbol. "Gracias presidente y a la mayoría que ha creído que yo era merecedor de este honor", ha dicho.