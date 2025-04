Herzog: “Es un orgullo ganar medallas y llevar la bandera de Bolivia”

Jeovana Bernabé B.

Nanuq Lucas Herzog es un arquero boliviano que comenzó a competir hace dos años atrás en el ámbito internacional y ahora está concentrado en perfeccionar su disparo; está convencido que la parte mental es una de las claves para conseguir un buen rendimiento al competir.



Pese a su juventud, 17 años, demostró madurez y habilidad para el tiro con arco y hoy es calificado como uno de los referentes de su categoría y ya clasificó a los Juegos Panamericanos Junior, Asunción 2025, que se desarrollará a partir del 9 de agosto.



Nació en Santa Cruz, es hijo de padre alemán y dice que su formación como deportista no es corta, pues practicó otros deportes, pero con el paso de los años se inclinó en el tiro con arco y quiere seguir en competencia, sin descuidar sus estudios superiores.



Entre sus objetivos también está seguir los pasos de sus padres, ambos biólogos. Su mamá es entomóloga y su papá, ornitólogo, estudio de los insectos y aves, respectivamente. Además, sueña en estudiar la vida marina, se inclina por los tiburones aunque otra de sus alternativas es ser fisioterapeuta fuera del país.



“Para mi cada propósito es un día a día y un paso a paso, primero pienso en competir, después conseguir logros. Si no te va bien ya piensas en mejorar y superarte a ti mismo”, dijo el arquero Herzog.



Lucas, así es conocido por sus amigos, trabaja bajo la atenta mirada de su entrenador Adrián López. Actualmente radica en Cochabamba, donde cursa el último año de la colegiatura, además sigue el bachillerato internacional a distancia. “Cuando viajo a representar al país los profesores son considerados y me dan el tiempo para las actividades deportivas”, contó.



Mencionó que no descuida sus entrenamientos combina sus actividades para continuar vigente a nivel competitivo, pues en sus planes está seguir la arquería por muchos años más, pensando en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.



“Es un orgullo ganar medallas, llevar la bandera de Bolivia es una emoción enorme, quiero seguir entrenando, no puedo saber qué pasará en cada competencia, lo que sí puedo afirmar es que daré el mejor de mis esfuerzos para que el país brille con el tiro con arco”, continuó el deportista cruceño quien en sus tiempos libres estudia la lengua alemana, “entiendo, pero también quiero comunicarme”, dijo al paso.



Herzog agregó que en enero de este año se concentró en Corea del Sur en la escuela de Kim Hyung-Tak Archery School, donde entrenan medallistas internacionales. “Tuve la oportunidad de trabajar junto a Marcus de Almeida (Brasil), Ana Paola Vásquez (México), aprendí mucho”, indicó.



El arquero compite en la modalidad de Arco Recurvo (deporte de precisión que requiere concentración, autocontrol, y preparación física). “Es olímpico, pero todo es un paso a paso, se vienen los Panamericanos, también un Sudamericano, hay campeonatos en los que quiero estar, además tengo que estar más preparado”, afirmó.



El 13 de marzo Herzog, se consagró campeón en el Torneo Open Sudamericano de Tiro con Arco, categoría Open en Chile.