Boliviana Jenny Yana es la tercera mejor de Sudamérica en el Mundial de Skyrunning

La boliviana Jenny Yana fue la tercera mejor de Sudamérica en el Kilómetro Vertical del Campeonato Mundial de Skyrunning que se corrió hace unos días en la isla de La Gomera, en las Islas Canarias, España, según la Federación Boliviana de Sky y Andinismo.

De viernes a domingo se llevó adelante el certamen internacional con la presencia de 270 atletas que representaron a 38 países.

Bolivia acudió con dos corredores: Yana y Fernando Calderón, quienes participaron en tres pruebas.

El viernes se desarrolló el Kilómetro Vertical, competencia que tuvo 4,9 kilómetros y 950 metros de desnivel positivo.

Yana tuvo un buen performance y gracias a ello fue la tercera mejor sudamericana en cruzar la meta al terminar con un tiempo de una hora, cuatro minutos y 35 segundos que le valieron para ubicarse en la casilla 42.

Delante de ella se ubicaron dos sudamericanas: la brasileña Ewelin Ribeiro (puesto 27 con 54’19”) y la chilena Natalie González (lugar 39, 01h00’07”).

El domingo volvió a la competencia con el Sky (29 km y 1.900 m de desnivel positivo) para situarse en el puesto 45 con un registro de cinco horas, 19 minutos y 16 segundos.

Mientras que el sábado Calderón entró en acción en Skyultra (63 km y 4.100 m de desnivel positivo) y se situó en la casilla 41 con un tiempo de nueve horas, 27 minutos y 18 segundos.