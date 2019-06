Prueba de fuego: Bolivia se enfrenta a Francia

Llegó el día. Bolivia enfrenta hoy (15:00 HB) al campeón del mundo, Francia, en el duelo amistoso que se jugará en el estadio de la Beaujoire, en Nantes.

Los residentes bolivianos en la ciudad francesa y los galos se encuentran emocionados por el cotejo de esta tarde, en el lugar donde el director técnico de la selección francesa, Didier Deschamps, se estrenó a nivel profesional.

En la ciudad de Nantes están a la expectativa por el partido, considerando que es la décima vez que Les Bleus juega en este escenario, según cuenta el periodista Pierre Arnaud Bard, del diario Presse Ocean.

Mientras que, para los compatriotas tener a la Verde en esta parte de Europa los tiene alegres y pese a que muchos se quedaron sin entradas para el encuentro, no pierden el entusiasmo y brindan su apoyo en los diferentes lugares donde estuvieron los jugadores preparándose para el encuentro. Esta situación es contraria a la que se vive en el país, donde persiste la polémica tras los rumores de un pedido de incremento en el bono de representación de los futbolistas para la Copa América. Con el encuentro de hoy, Bolivia ultima detalles para su participación en el torneo más antiguo del mundo y donde disputará el partido inaugural frente a Brasil, el próximo 14 de junio.

De los 27 jugadores con los que llegó el técnico de la Verde Eduardo Villegas a Nantes, sólo llevará a 23 y a dos invitados, que proseguirán su viaje a Sao Paulo. La lista de convocados que el DT quería mantener en reserva hasta después del encuentro fue publicada por las redes sociales de Conmebol.

En conferencia de prensa, el timonel de la Verde, que inició su trabajo en enero, señaló que “la selección está en construcción, estamos trabajando en ello, no hay mucho tiempo de trabajo, pero somos optimistas de cara al futuro”.

Este dato no pasa desapercibido para Deschamps. “Los conozco. Se están reconstruyendo con Eduardo Villegas. Yo creo que Eduardo piensa que la llegada de jóvenes es para lograr clasificar a Catar 2022”, aseguró el galo.

Les Bleus llegan con la intención de ponerse a punto para su encuentro con Turquía, que se jugará el 8 de junio por la fase clasificatoria de la Euro 2020.

El DT de Francia manifestó que “Bolivia ya ha jugado mucho con su juego muy específico” y que si mañana (por hoy) cambian de estrategia tendrían “otras fórmulas peligrosas para lastimar al adversario”.

Para este duelo, los franceses no contarán con Hugo Lloris, que milita en el Totteham y que ayer jugó en la final de la Liga de Campeones ante Liverpool, tampoco con Olivier Giroud y N’Golo Kanté, ambos del Chelsea, que jugaron la final de la Liga Europa.

El resto de las estrellas realizaron el reconocimiento de cancha en Nantes, antes que la Selección Nacional.

Villegas sabe que el duelo es contra un poderoso del fútbol y que tienen “grandes diferencias”, pero considera que todos tienen su debilidad.

“Más allá de todo eso nosotros podemos equilibrar esas diferencias adentro de la cancha, de manera futbolística, pero es con muchísima actitud y una disciplina táctica alta”, apuntó.

Finalmente, llamó a las personas a vestirse con los colores de la selección para “ayudar a que la gente que está con otros objetivos, que está con otras intenciones también se integre a este proceso, que creo que es sano y es positivo”, manifestó.

En Francia, los bolivianos aguardan por ver a su equipo, mientras que los galos esperan a sus estrellas, en un duelo inédito que enfrentará a la Verde contra una de las potencias más grandes del mundo.

APUNTE

Será la previa de la Eurocopa

La última vez que el seleccionado francés llegó a Nantes fue en 2016, también en la previa para la Eurocopa, el certamen de selecciones más importante del Viejo Continente.

“Es un partido muy importante para prepararse, los jugadores tienen que mejorar físicamente”, señaló Aranud Bard, periodista del diario Press Ocean de Nantes.

PREVIA DEL PARTIDO

Francia

1. Arquero Alphonse Arreola

2. Defensor Benjamin Pavard

3. Defensor Clément Lenglet

4. Defensor Raphaël Varane

5. Defensor Lucas Digne

13. Volante Blaise Matuidi

12. Volante Kurt Zouma

6. Volante Paúl Pogba

10. Delantero Kylian Mbappé

7. Delantero Antoine Griezmann

9. Delantero Kingsley Coman

DT: Didier Deschamps

Bolivia

1. Arquero Carlos Lampe

8. Defensa Diego Bejarano

4. Defensa Luis Haquin

22. Defensa Adrián Jusino

17. Defensa Marvin Bejarano

7. Volante Leonel Justiniano

10. Volante Samuel Galindo

6. Volante Erwin Saavedra

14. Volante Raúl Castro

3. Volante Alejandro Chumacero

9. Ataque Marcelo Martins

DT: Eduardo Villegas

Fecha: 2 de junio Hora: 15:00 HB Árbitro: Alberto Undiano Mallenco (España)

Estadio: Stade de la Beaujoire (Nantes) Capacidad: 38.486 personas TV: TigoSport

36_37_dep_6_ivonne_leon.jpg Pablo Huisa (centro) junto a su padre y hermano. YVONNE LEÓN

Pablo, el hincha que se ganó a la Verde

Yvonne León Quiroga

Nantes, Francia | Los Tiempos

Con una mochila llena de banderas de Bolivia, varios álbumes y ataviado con la indumentaria de la Selección Nacional, Pablo Huisa Yanariko llegó el viernes por la mañana al entrenamiento de los seleccionados, que se desarrolló a puertas cerradas en el estadio municipal L’Éraudiere.

Huisa nació en Francia, su papá es de los Yungas, de Bolivia, y su mamá es de ascendencia polaca. Para conocer a los jugadores, el joven estudiante de medicina pidió permiso en su trabajo de internado.

Estaba decidido a ver a los jugadores de su país y se metió entre los arbustos a observar. Sin embargo, el personal de seguridad lo retiró y un medio de comunicación lo tildó de “espía”.

Huisa fue al hotel de los jugadores y mostró todos los tesoros que cargaba y habló sobre su ascendencia. Al poder comunicarse en español y francés, comenzó a colaborar con traducciones y acompañando a los jugadores y cuerpo técnico.

“Lo que necesitan me preguntan y me piden ayuda cuando no entienden francés”, contó.

Y es una de las personas más emocionadas por asistir al encuentro. De hecho, demoró varias horas intentado adquirir sus entradas a través de internet. Su hermano, Túpak, y su papá, Pacico, llegaron ayer desde Lyon a la ciudad de Nantes para asistir al partido.

Pacico condujo alrededor de ocho horas con la familia ataviada con los colores de la Verde y se reunieron en puertas del estadio de la Beaujoire, sede del amistoso entre Francia y Bolivia.

Así como Pablo, varios aficionados se dieron cita para encontrarse con los jugadores en el hotel donde se concentran. Muchos otros fueron a recibirlos al aeropuerto tras un viaje de más de 15 horas desde Bolivia.

El DT Eduardo Villegas, que firmó varias casacas y banderas, resaltó el cariño que la gente brindó estos días en Nantes y espera que ese ambiente sea reflejado hoy en el encuentro con la campeona del mundo.

36_37_dep_7_ivonne_leon.jpg César Salinas (izq.), presidente de la FBF. YVONNE LEÓN

La FBF brinda su respaldo al técnico Villegas al mando de la selección

Yvonne León Quiroga

Nantes, Francia | Los Tiempos

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, y el director de la División Profesional, Antonio Decormis, manifestaron ayer la confianza en el trabajo que realiza el técnico Eduardo Villegas, quien asumió funciones de manera oficial a principios de la actual temporada.

“Tenemos que creer en nosotros. Confío en el trabajo que está haciendo Eduardo Villegas y confío que mañana (por hoy) hagan un buen partido”, señaló Salinas que llegó ayer a Nantes para luego participar del Congreso de la FIFA, que se realizará en París la siguiente semana.

Por su parte, Decormis aseveró que les agrada el trabajo que realiza el estratega, campeón en seis oportunidades en el país.

“Estamos muy complacidos, como dirigencia, con el trabajo del profesor Villegas y la integridad de todos los jugadores, cómo se han manejado profesionalmente dentro de los entrenamientos como fuera de ellos”, aseveró el dirigente minutos antes del entrenamiento matutino de la tercera jornada en Nantes.

Por otro lado, Salinas manifestó su intención de renovar a todos los jugadores que son llamados a la selección tras la participación en la Copa América

“En el campeonato del fútbol profesional hay varios chicos que merecen estar acá. Hay mucha gente que reclama de la gente antigua, pero yo soy de la idea de hacer una renovación casi total después de la Copa América, porque a los jugadores nuevos hay que darles una mentalidad nueva”, aseveró.

Villegas señaló ayer, en conferencia de prensa, que se inició el ciclo con dificultades, aunque no quiso detallarlos, pero explicó que los obstáculos fueron superados. El DT asumió el cargo a inicio del año y tuvo la posibilidad de dirigir algunos partidos para plasmar su idea.

(Bolivia) es un equipo sudamericano con las características habituales, el don en sí mismo, el orgullo de representar a su país.

Didier Deschamps

DT de Francia

Sigan apoyándonos, pese a las dificultades, a las adversidades, que si hay un tipo de economía u otra. Eso siempre ha habido en fútbol.

Eduardo Villegas

DT de Bolivia

Sabemos lo que son ellos y uno se imagina lo que vaya a pasar, pero el grupo es consciente sobre a quién nos enfrentamos y para qué nos preparamos.

Alejandro Chumacero

Volante de Bolivia