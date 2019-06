Perú queda listo con llegada de Ballón y recuperación de Farfán y Zambrano

LIMA |

La selección de Perú quedó lista hoy para su participación en la Copa América, con la incorporación del centrocampista Josepmir Ballón y la total recuperación del delantero Jefferson Farfán y del zaguero Carlos Zambrano.

Ballón se sumó a la Blanquirroja tras ser convocado de urgencia por el seleccionador Ricardo Gareca para reemplazar a Paolo Hurtado, quien sufrió una fractura el último domingo, cuando finalizaba un partido amistoso que Colombia ganó a Perú por 0-3.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informó hoy la inclusión del jugador de la Universidad de Concepción chilena en la plantilla que disputará la Copa América.

Ballón, de 31 años, volvió a la selección peruana después de tres años, ya que su último partido fue en 2016, durante las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018.

El centrocampista ya participó este martes en la jornada de entrenamientos que realizó el equipo en la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima.

"Uno primero tiene que seguir trabajando, cuando salí de la selección yo no me caí, seguí, y me tocó esforzarme más. Ahora estoy en modo selección", declaró al término de los entrenamientos.

Farfán, por su parte, cumplió con su segundo día de prácticas con normalidad, tras haberse perdido los amistosos ante Costa Rica y Colombia, y quedó expedito para ser parte del equipo titular que chocará este sábado con Venezuela.

El delantero del Lokomotiv ruso anunció que mantiene la puntería afinada, ya que anotó varios goles durante los entrenamientos, en los que además hizo trabajos especiales de tiros libres y penaltis.

Zambrano, por su parte, también afirmó que se ha recuperado totalmente de una lesión muscular que le había impedido participar con normalidad en los trabajos.

El central del Basilea suizo incluso fue probado en el equipo junto a Luis Abram, del Vélez Sarsfield argentino, y en reemplazo de Miguel Araujo, del Talleres argentino.

Araujo se mantuvo fuera del partido de entrenamiento junto con el centrocampista mixto Edison Flores, quien no jugó el domingo ante Colombia por precaución, tras recuperarse de un desgarro en la parte posterior del muslo izquierdo.

En el partido jugado hoy contra la selección sub'18 en la Videna, Gareca envió un equipo conformado por Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; André Carrillo, Yoshimar Yotún, Renato Tapia, Christian Cueva; Jefferson Farfán y Paolo Guerrero.

Perú abrirá su participación en la Copa América este sábado ante Venezuela, con la que conforma el grupo A, junto con Bolivia y Brasil.

Según lo programado, Perú realizará por la mañana de este miércoles una última sesión de entrenamiento en la Videna, antes de partir a las 14.30 hora local (19.30 GMT) hacia Brasil.