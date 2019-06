"Podemos soñar en grande", advierten los chilenos antes de la Copa América

Campeón de las últimas dos ediciones del torneo, en 2015 y 2016, Chile acude a Brasil con el objetivo de ganar una tercera Copa América consecutiva y seguir haciendo historia: "Podemos soñar en grande", señaló este jueves Guillermo Maripán.

El defensor del Alavés español compareció en conferencia de prensa junto a Óscar Opazo en el centro de entrenamiento del Otho Hotel de Itu, a unas tres horas de Sao Paulo, donde la Roja prepara su debut del lunes ante Japón, invitada al certamen de selecciones sudamericano.

"El primer partido es muy importante. Vamos a ir desde el primer minuto a buscar la victoria", señaló Maripán, de 25 años.

"Sabemos que hay selecciones que son muy fuertes y con buenos jugadores, pero Chile tiene calidad y nos permitimos soñar en grande", añadió el jugador, que parece uno de los fijos en la defensa diseñada por el entrenador colombiano Reinaldo Rueda, técnico de la Roja.

"Desde que llegó el 'profe' me ha dado mucha confianza, me ha dado bastantes minutos y le he respondido muy bien. Pienso que por eso optó por incluirme en la línea defensiva que nombró ayer. Estoy muy contento", admitió Maripán al día siguiente de que Rueda anunciase el once para afrontar a Japón.

Tras los títulos en la edición de Chile-2015 y en la Copa América Centenario de 2016, los primeros en su historia, Chile sueña con igualar a Argentina como única selección sudamericana con tres títulos continentales consecutivos (la Albiceleste los ganó en 1945, 1946 y 1947) y olvidar así la decepción de no clasificar al Mundial de Rusia-2018.

Opazo, lateral de Colo Colo, no parte a priori como uno de los fijos en el esquema de Rueda, pero espera "aprovechar las oportunidades" que el técnico le pueda dar durante el campeonato.

"Gracias a Dios, cada vez que me ha llamado el entrenador lo he hecho con la mayor seriedad", dijo para justificar su presencia en el plantel de 23 jugadores para disputa la Copa América.

Sobre el primer rival de la Roja, Japón, Opazo declaró que se enfrentan "a una selección que ha hecho cosas importantes en el último tiempo" y que son conscientes de que los nipones "nos van a presionar por las bandas y el centro".

Encuadrada en el Grupo C de la Copa América, Chile tiene que enfrentarse además a Uruguay y Ecuador.