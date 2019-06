Bolivia necesita un conductor en el medio

Los expertos Óscar Sanz, director técnico; Óscar Galdo, periodista, y Renán Quiroga, dirigente de Wilstermann, hicieron un análisis minucioso sobre las debilidades de la selección durante su presentación en la Copa América 2019.

Ante la consulta sobre dónde radica el error para el bajo rendimiento que mostró la Verde en los dos primeros partidos (contra Brasil y Perú), los panelistas respondieron lo siguiente:

“Seguimos sin encontrar un conductor en el equipo, en el manejo de esa transición, en la parte ofensiva. No tenemos un futbolista creativo como alguna vez lo tuvimos con Echeverry y Platini Sánchez. Mientras no encontremos jugadores con ese tipo de juego, no vamos a tener lo que todos pretendemos”, explicó el técnico Sanz.

“Cuando hablo del estilo de juego, es la manera de jugar. Tenemos que ver qué tipo de juego imponer. Yo veo que la selección todavía no ha encontrado ese estilo, esa idea. Esperemos que lo podamos lograr. Sólo defendemos bien, hasta que nos hacen un gol, luego, el equipo cae en una incertidumbre y tiene respuestas defensivas, que no son las adecuadas”, dijo Sanz.

Después, señaló que se debe buscar jugadores con un “techo de rendimiento superior”.

Por su parte, Galdo, quien esperaba ver “una selección más equilibrada”, que responda a los requerimientos de cada partido,sin ser“defensiva”, coincidió con la moción que a la Verde le falta un hombre en la zona medular para manejar los hilos del equipo.

“Al medio no hay quien construya y alimente la vocación ofensiva, con Marcelo Martins. Les está faltando ese engranaje que haga jugar y que le dé coordinación y movilidad al mediocampo. Alejandro Chumacero no es tan alero por izquierda, va más por el medio, quedó establecido contra Perú.Erwin Saavedra no es la salida limpia. Se esperaba más del Bejarano (por Diego y Marvin)”, argumentó.

En ese entendido, Quiroga mencionó que se debe dar tiempo para que se lleve adelante el proceso al mando de Eduardo Villegas.

“Se va con mucha pompa y sonaja (a un torneo) y los resultados no acompañan, pero creo que hay que dejar trabajar, en Bolivia somos muy resultadistas”, apuntó.

Apunte

Más ofensiva contra Venezuela

Óscar Galdo, periodista, y Óscar Sanz, director técnico, comentaron que la Selección Nacional debe presentar cambios para ser más ofensivo contra la Vinotinto, a quien enfrentará el sábado en su tercer partido de Copa América.

“Venezuela mostró ser un equipo que tiene capacidad, se defiende bien, pero también tiene debilidades y fortalezas. No pierdo las esperanzas de ver una Bolivia con mucho más protagonismo. Que se hagan unos cambios que nos dé otra capacidad”, dijo Sanz.

Por su parte, Galdo comentó: “La esperanza siempre está, no sólo de empate sino de victoria, pero el tema es cómo se va a plantar Bolivia y cómo se va equilibrar. Contra la Vinotinto tiene que ir al frente. De pronto ellos nos van a esperar a nosotros. Bolivia tiene que ir al frente sin descuidar ningún sector”.

OPINIONES

La selección todavía no ha logrado un nivel competitivo ni la actitud de jugar con protagonismo.

Óscar Sanz

Director técnico

Necesitamos cumplir el proceso. Hay que tener paciencia y darle el tiempo de trabajo a la selección.

Renán Quiroga

Dirigente de Wilstermann

No han respondido los escogidos para los dos primeros partidos. Entonces,tienen que haber cambios.

Óscar Galdo

Periodista Deportivo