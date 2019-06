México tiene panorama complicado para regresar a la Copa América

México

El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Yon de Luisa, estableció que el panorama para que el Tricolor regrese a la Copa América es complicado.

Esa misma dificultad se observa en los clubes de la Liga MX que buscan regresar la Copa Libertadores y ambos obstáculos se deben a que la Conmebol y la Concacaf no logran ponerse de acuerdo en cuanto a los calendarios de competencia.

“Es complicado porque es una decisión entre dos confederaciones”, dijo el directivo a medios en Ciudad de México.

“Nosotros vamos de la mano con la Concacaf, pero también tendemos puentes con Conmebol, ya lo hemos hecho antes. Ojalá se pueda llegar a un buen acuerdo, aunque siendo sinceros no lo veo cercano, pero se trabajará en ese sentido”, añadió.

De Luisa dijo que la selección mexicana le conviene tener roce en ambas confederaciones y está bien “si se puede dar en conjunto”.

Señaló que, aunque se critica la ausencia de México en Copa América como un error federativo de su parte, la realidad pasa porque las confederaciones han sido incapaces de llegar a acuerdos. “México no pone las condiciones sino Concacaf y Conmebol, siempre que exista un acuerdo entre ambas, felices atenderemos, mientras no suceda, no podemos hacer nada”.