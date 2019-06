Uruguay quiere asegurar su boleto

Belo Horizonte

La selección de Uruguay pone en juego hoy (19:00 HB) frente a su par de Japón la etiqueta de gran favorita para llevarse la Copa América de Brasil 2019, ganada con su contundente goleada del domingo a Ecuador por 4-0, en la que dio una fantástica imagen.

La Celeste deberá ratificar esas sensaciones ante Japón, un equipo en su mayoría sub-23 que todavía tiene muy reciente la abultada derrotapor 0-4 que sufrió ante Chile el lunes.

En el Arena do Grêmio de Porto Alegre, la capital de estado brasileña más próxima a Uruguay, coincidirán la selección que, junto a Colombia, mejor impresión dio en esta primera rueda de partidos y el equipo que presentó la defensa más débil e inexperta.

A la Celeste le puede bastar con un punto para clasificarse a los cuartos de final si Ecuador no consigue ninguno frente a Chile en el otro partido del mismo grupo, pero tras la exhibición del domingo, un empate sabría a poco.

Otro resultado que no sea una nueva victoria plácida y cómoda de Uruguay pondría en riesgo su cartel de favorita para el torneo, y más aún si los nipones dan la campanada y los tres puntos no terminan del lado celeste.

A priori el partido pinta para una nueva goleada de los charrúas, pues la voraz dupla Luis Suárez-Edinson Cavani tendrá delante a una defensa de jugadores que a las justas sobrepasan los 20 años.

A ello se le añade que Uruguay tuvo casi un día más para preparar el partido que Japón, por lo que en principio llegará más descansado.

Los uruguayos tendrán más cerca una nueva victoria si consiguen no extrañar al centrocampista Matías Vecino, que se lesionó en el partido ante Ecuador y se perderá lo que resta de torneo.

El gran enigma en el once titular de Uruguay era conocer al sustituto de Vecino, y el elegido por el seleccionador Óscar Washington Tabárez ha sido en principio Lucas Torreira, del Arsenal inglés, con un perfil más defensivo que Federico Valverde, del Real Madrid.

El encuentro será también una nueva oportunidad para ver en acción a Takefusa Kubo, el flamante fichaje del Real Madrid Castilla al que le apodan el “Messi japonés” por su anterior paso por La Masia, la cantera del Barcelona, y que ante Chile ya dejó destellos de su técnica y talento.

A priori el equipo titular que alineará el seleccionador Hajime Moriyasu será muy similar al del primer partido con la expectativa de mejorar su concentración en defensa, la principal lección sacada ante Chile que ahora quieren aplicar frente a Suárez y Cavani.

Por su cercanía con Uruguay, Porto Alegre recibirá esta nochea unos 15.000 uruguayos para animar a su selección en el estadio del Grêmio, que se sentirán casi como en casa.

OPINIONES Para salir campeones tenés que ganar a todos, en estos torneos cortos hay que ganar, jugando bien o mal lo que suma son los tres puntos. Fernando Muslera Arquero Uruguay Tenemos que mejorar la calidad de nuestras decisiones y jugadas cuando el ritmo del partido está en un nivel alto. Hajime Moriyasu DT Japón

Japón dará por bueno un empate contra Uruguay

El seleccionador de Japón, Hajime Moriyasu, anticipó ayer que dará por bueno un empate ante Uruguay, aunque aclaró que su equipo buscará igualmente la victoria para resarcirse de la derrota contra Chile por 0-4.

“Esta Copa América no sólo es un ambiente para ganar experiencia y mejorar, es un ambiente donde están los mejores jugadores del mundo y no sólo venimos para aprender sino también para triunfar”, apostilló Moriyasu, que no quiso dejar dudas sobre la actitud con la que sus jugadores se toman esta competición.

El japonés destacó que la selección uruguaya “tiene un equipo con jugadores renombrados y conocidos mundialmente” que les someterá a “mucha presión”.