Falcao: “La idea es ayudar desde donde me toque”

​Colombia

El espectador

La imagen fue clara: antes de ingresar a la cancha, a Radamel Falcao García le pusieron la cinta de capitán. James Rodríguez, que hasta ese momento la portaba, de inmediato se la quitó. Es una manera de agradecimiento, también de respeto, de las jerarquías que hay dentro de la selección de Colombia.

“La idea es ayudar desde donde me toque. Contra Catar me tocó desde el banco y no tuve ningún problema”, dijo el hombre de Mónaco, en una muestra de humildad, de entender que el objetivo común pesa más que el individual y que para ser campeones todos deben trabajar para todos.

“Gracias a Dios se consiguió el resultado ante un rival complicado. Siempre estará atento a lo que necesiten y de la manera que lo necesiten. El profe es el que toma las decisiones y hay que acatarlas para mantener la unidad”,concluyó el goleador histórico de la selección.