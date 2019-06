Uruguay recupera a Torreira para el partido de cuartos ante Perú

SALVADOR |

El mediocampista uruguayo Lucas Torreira superó un estado febril que lo privó de jugar ante Chile, en el cierre de la fase de grupos, y quedó habilitado para el choque ante Perú por los cuartos de final de la Copa América Brasil-2019.

"Me pude entrenar con normalidad, me he sentido de a poco mejor. Fueron días bastante complicados con mucha fiebre, dolor de cabeza, vómitos, perdí tres kilos, pero voy a estar pronto para el sábado", dijo Torreira este miércoles en Salvador (noroeste) en rueda de prensa.

El volante del Arsenal de Inglaterra presentaba desde el pasado viernes un cuadro febril asociado a problemas estomacales, que lo marginaron de varias prácticas y del duelo del lunes ante La Roja en el Maracaná, en el que la Celeste se impuso por 2-1.

"Me estoy poniendo a tono, tengo tiempo para llegar al partido de la mejor forma física posible. El equipo y el cuerpo técnico han estado conmigo apoyándome en lo anímico y también ha sido importante para mi recuperación", agregó Torreira de 23 años.

El mediocentro apenas lleva 105 minutos disputados en Brasil-2019 (90 en el 4-0 ante Ecuador y los 15 finales en el 2-2 ante Japón) y confió en estar disponible para el duelo ante el combinado inca el sábado en la Arena Fonte Nova.

"Ahora vienen 90 minutos a morir ante un rival que viene de perder por goleada (5-0 ante Brasil) pero que buscará recuperarse, y eso hace que el partido sea super complicado, nada fácil", comentó.

Admitió que el duelo ante los bicampeones de América "generó mucho desgaste físico" en la Celeste porque "se corrió bastante, hubo mucho sacrificio" y sólo hasta este miércoles "el grupo se está recuperando".

Surgido en las formativas del Montevideo Wanderers, Torreira emigró muy joven a Italia sin debutar en la primera división del fútbol de su país. Se enroló en el Pescara y explotó en la Sampdoria, para luego fichar por el Arsenal después del Mundial de Rusia-2018.

El AC Milán podría ser su próximo destino finalizada la Copa América, pero el nacido en Fray Bentos (centro-oeste) sostiene que "Arsenal es mi casa".

"Vengo desde Fray Bentos y ya estoy en la Premier League. Imagínense eso. No ha sido fácil, pero realmente estoy muy feliz de estar en Inglaterra y no hago otra cosa que no sea pensar en el Arsenal", puntualizó el 'Pequeño Gigante' del mediocampo uruguayo.