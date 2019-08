Liverpool conquista la Supercopa de Europa tras derrotar a Chelsea en penales

El Liverpool, campeón de la Champions, conquistó hoy su 4ª Supercopa de Europa al derrotar al Chelsea tras una interminable tanda penales (2-2 tras 120 minutos).

En esta primera edición entre dos clubes ingleses en Estambul, un gol de Sadio Mané (47) permitió a los 'Reds' igualar tras la apertura del marcador por Oliver Giroud (35). Ya en la prórroga Mané puso el 2-1 y Jorginho mandó el partido a los penales, donde Adrián atajó el definitivo para el Liverpool.

ANOTHER PENALTY SHOOTOUT WIN IN ISTANBUL!!

Otra de las protagonistas del partido fue la árbitro francesa Stephanie Frappart, primera mujer en dirigir un partido masculino en la élite, quien decretó un penal de Adrián sobre Abraham en la prórroga que llevó a la resolución desde los once metros.

La última Supercopa europea de Liverpool databa de 2005. Ahora los 'Reds' suman 13 trofeos europeos.

El nuevo técnico del Chelsea Frank Lampard deberá esperar para estrenar su palmarés como entrenador, mientras que Estambul se consolida como ciudad propicia para el Liverpool. En ella ganaron la Champions de 2005, la Supercopa de 2019, y a ella esperan regresar para la final de la Champions 2020.

That winning feeling for Liverpool & new hero Adrián! #SuperCup pic.twitter.com/gfQnauE1lj

— UEFA #SuperCup (@ChampionsLeague) August 14, 2019