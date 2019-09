The best: Lionel Messi recupera la corona del fútbol mundial

Pocas cosas le quedaban por ganar a Leo Messi, pero el premio The Best era una de ellas. El argentino del Barcelona se impuso a Virgil van Dijk y Cristiano Ronaldo en el galardón que otorga la FIFA y que votan los seleccionadores y capitanes nacionales. El motivo por el que el crack azulgrana no había levantado este trofeo aún es porque sólo es la cuarta vez que se otorga con esta denominación. De 2010 a 2015 convivieron el premio de la FIFA y el Balón de Oro y ahí sí que Messi dominó con cinco.

Pese a la indiscutible talla del 10 del Barça, saltó la sorpresa en la Scala de Milán. El triunfo del Liverpool en la Champions hacía ligeramente favorito a Virgil van Dijk, pero finalmente el central holandés se quedó a las puertas. Cristiano Ronaldo ni se presentó en la gala pese a la cercanía con Turín

Los méritos cuantitativos y cualitativos de Messi están claros: 51 goles en 50 partidos. Campeón de LaLiga, máximo goleador de la Champions y del campeonato nacional. El gran pero fue el rendimiento de su equipo en la vuelta de las semifinales de la Champions en

Liverpool, cuando el Barça no supo mantener la ventaja de tres goles y plantarse en la final de Madrid. La “copa tan linda” suspirada por el capitán culé se fue por el desagüe. Tampoco tuvo suerte Argentina en la Copa América, eliminada en semifinales por Brasil con actuaciones poco meritorias del 10. Pero el final de año del argentino será un poco mejor tras ganar el The Best.

“Quiero agradecer a todos los que decidieron que este reconocimiento sea para mí. A pesar de lo lindos que son estos reconocimientos, son una cosa secundaria, lo primero es lo colectivo”, señaló Messi, al que se le iluminó la mirada cuando habló de sus hijos: “Son enamorados del fútbol y están entusiasmados con todas las estrellas que tienen alrededor”.

Gran noche para el Liverpool pese a que Van Dijk se quedó con la miel en los labios, ya que su técnico Jurgen Klopp, fue elegido mejor entrenador por delante de sus compañeros de la Premier Guardiola y Pochettino. Del campeón de Europa salió también el mejor portero, Alisson Becker.

En el apartado femenino se impuso Megan Rapinoe como mejor jugadora, como premio por el gran Mundial que realizó y se llevó con Estados Unidos. La mediática futbolística es todo un emblema dada su habitual lucha por la igualdad y otras causas sociales. Su enfrentamiento dialéctico con Donald Trump durante el campeonato de Francia no la distrajo y guio a su selección al triunfo por segunda vez consecutiva.

“Quería comentar algunas historias que me han inspirado, esas historias de racismo que se tienen que afrontar, de la mujer iraní que no pudo ir a ver ese partido de fútbol y de las jugadoras que luchamos para pelear contra la homofobia”, apuntó Rapinoe desde el escenario, ya con el premio en las manos. La estadounidense destacó que el fútbol es “un altavoz enorme para transmitir mensajes” y que se debe utilizar el deporte “para cambiar el mundo”.

Su seleccionadora en EEUU, Jill Ellis, también fue galardonada como mejor entrenadora del fútbol femenino. La nueva portera del Atlético, Sari van Veenendaal, es la mejor portera por el gran Mundial que realizó con Holanda

64 años tiene Marcelo Bielsa que fue galardonado porque sacrificó el ascenso de su equipo para defender los valores del juego limpio.

MESSI VOTÓ POR CRISTIANO, PERO EL LUSO NO POR ÉL

Leo Messi se ha coronado como mejor jugador de la temporada 2018-19, después de someterse al veredicto de seleccionadores, aficionados, periodistas y capitanes de selecciones. De este modo, el astro argentino ha sumado su primer The Best, después de que Modric y Cristiano, en dos ocasiones, lo levantaran en ediciones anteriores.

Leo Messi ha apostado, sorprendentemente, por Sadio Mané en primera posición, seguido de Cristiano Ronaldo y Frenkie de Jong. Su seleccionador, Lionel Scaloni, votó a su compatriota como primero, a Mbappé de segundo y a Mané como tercero.

Cristiano Ronaldo ha sorprendido otorgándole sus puntos a jugadores que presumiblemente no pelearían el galardón. De Ligt ha sido su elegido, seguido de De Jong y Mbappé

En el voto fragmentado, Messi ha sido el mejor para los capitanes, con 377 votos. Bastante por encima de Van Dijk (337) y Cristiano (330). Los seleccionadores también consideran al argentino The Best (379), seguido de Cristiano (307) y Van Dijk (289). La prensa, sin embargo, piensa todo lo contrario: otorgó 462 puntos al holandés, 364 al ganador y sólo 264 a Cristiano.

En el voto del aficionado, arrasó Leo: 1.359.728 frente a los 962.919 de Ronaldo y los 704.235 del central del Liverpool.

TRES JUGADORES DEL MADRID FIGURAN EN EL ONCE IDEAL

En el once ideal de la FIFA destaca la presencia de tres jugadores del Real Madrid pese a que el curso pasado no fue nada brillante para los blancos. Ramos, Marcelo y Modric fueron elegidos, además de Hazard, aunque su presencia se debe a lo que hizo en el Chelsea.

El once completo fue: Alisson Becker (BRA/Liverpool), Sergio Ramos (ESP/Real Madrid), Virgil Van Dijk (NED/Liverpool), Matthijs De Ligt (NED/Ajax y después Juventus), Marcelo (BRE/Real Madrid), Luka Modric (CRO/Real Madrid), Frenkie De Jong (NED/Ajax y después Barcelona), Eden Hazard (BEL/Chelsea y después Real Madrid) - Lionel Messi (ARG/FC Barcelona), Kylian Mbappé (FRA/París SG), Cristiano Ronaldo (POR/Juventus).

El equipo femenino del año: Sari Van Veenendaal (NED/Arsenal y después Atlético Madrid), Lucy Bronze (ENG/Lyon), Wendie Renard (FRA/Lyon), Nilla Fischer (SWE/Wolfsburgo y después Linkopings), Kelly O’Hara (USA/Utah Royals), Amandine Henry (FRA/Lyon), Julie Ertz (USA/Chicago), Rose Lavelle (USA/Washington), Marta (BRA/Orlando), Alex Morgan (USA/Orlando), Megan Rapinoe (USA/Reign FC).