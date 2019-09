Independiente pretende tumbar al gigante Corinthians para ir a la final

Con una cómoda ventaja de dos goles, el sorprendente Independiente del Valle recibirá hoy (20:00) en la altura de Quito al poderoso Corinthians para definir el pase a la final de la Copa Sudamericana 2019.

Además de doblegar en el Arena Corinthians de Sao Paulo al “Timao”, los “Rayados del Valle” eliminaron en los cuartos de final al argentino Independiente, máximo ganador de la Copa Libertadores con siete títulos.

Dos anotaciones del panameño Gabriel Torres acabaron con el invicto del Corinthians en esta Sudamericana el pasado miércoles.

En un duelo marcado por las diferencias extremas, los ecuatorianos requieren un empate o incluso perder por un tanto de diferencia para sellar su boleto en el estadio Olímpico Atahualpa, a 2.850 metros de altitud, en el que su valla se mantiene intacta.

Independiente, con una década en primera división y sin laureles en su país, sabe lo que es rondar por instancias importantes como invitado imprevisto.

En 2016 fue subcampeón de la Libertadores superando en el camino a River Plate y Boca Juniors.

Obligado a ganar

Corinthians está obligado a revertir la situación. Tras la derrota en Sao Paulo llueven críticas contra el técnico Fábio Carrille, quien aseguró que “aquí hay mucho trabajo y dedicación, por eso es uno de los clubes que gana más títulos”.

A su auxilio acudió el golero Cássio. “Tenemos plena confianza, realmente creemos en su planificación y su trabajo”, manifestó.

Ante la ausencia del volante Gabriel por suspensión irá Ralf, y Carrille podría incluir al ecuatoriano Junior Sornoza en el mediocampo para aprovechar que sabe cómo jugar en la altura de Quito.

“Será lindo poder enfrentar a un equipo que quiero mucho, que me permitió llegar adonde estoy”, indicó Sornoza, quien disputó la final de la Libertadores de 2016 frente al Atlético Nacional colombiano.

El zaguero Luis León, del Independiente, señaló a su vez que “estaremos atentos en defensa a los cruces de Pedriño y Clayson. Son muy hábiles, será vital mantener el cero”.

Estilo europeo

“Es un grande del fútbol mundial”, comentó el técnico de los “rayados”, el español Miguel Ángel Ramírez, en alusión al rival.

Los planteamientos de estilo europeo de Ramírez, con mucho orden táctico y gran despliegue físico, permitieron al conjunto ecuatoriano superar de local al Caracas e Independiente de Argentina, a los que arrolló en el segundo tiempo. Sin confiarse de la ventaja, el estratega reconoce que “podemos encontrar provecho en los riesgos que puedan tomar, ya lo demostramos que podemos jugar a varias cosas: tener la iniciativa con el balón y hacer daño en la contra”. El encuentro definirá al primer finalista de la Sudamericana 2019, que enfrentará en noviembre en Asunción al ganador de la llave entre Colón de Santa Fe y Atlético Mineiro.

EL CLUB MÁS JOVEN Y MENOS COSTOSO

Independiente del Valle es el de menor promedio de edad (26,2 años) de los cuatro semifinalistas de la Copa Sudamericana de este año.

Corinthians, Atlético Mineiro y Colón de Argentina superan al conjunto pichinchano en la media de edad.

Además, estos planteles están mejor cotizados comercialmente, por los montos de los derechos deportivos de sus jugadores.

El cuadro rayado se cotiza en $us 11,3 millones. Su adversario en las semifinales, Corinthians se valora en $us 93,3 millones. Mineiro, donde juega el tricolor Juan Cazares, está tasado en $us 61,3 millones. Mientras tanto, Colón vale $us 26,6 millones.