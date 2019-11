Conmebol sugiere que el torneo Clausura finalice

APG Y LOS TIEMPOS

El director de Desarrollo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Gonzalo Luis Belloso, recomendó que el Campeonato Clausura de la División Profesional se cumpla como está programado, además dijo que los premios internacionales para la temporada 2020, que deben ser repartidos de acuerdo a la tabla acumulada, sean disputados en cancha, como corresponde.

“Que un campeonato esté detenido no es buen precedente, nuestra recomendación es que si se pudiera es que el campeonato se juegue, que los puntos se disputen en cancha, que los campeones sean por mérito deportivo”, declaró Belloso a radio Panamericana, de La Paz.

Además, convocó a los dirigentes de los clubes para que encuentren salidas al conflicto que se presentó en el país, que afectó al deporte en general, pues desde el pasado 23 de octubre se paró el campeonato profesional, además de la Copa Simón Bolívar y varios torneos nacionales e internacionales programados para desarrollarse en el país.

“Esperemos que encuentren alternativas para que se juegue el fútbol, los torneos se ganan y se pierden dentro la cancha, instamos que con madurez encuentren la manera de continuar con el torneo”, añadió el director de Desarrollo de la Conmebol.

Ayer la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) informó que la vigésima segunda fecha que debía jugarse este fin de semana también fue postergado, con lo que ya suman seis fechas que fueron diferidas sin horarios y ni días.

Este hecho genera incertidumbre entre los jugadores, quienes piden jugar para evitar la seguidilla de encuentros que les espera si se reinicia el campeonato.

Son 10 fechas que deben jugarse en menos de dos meses para finalizar el campeonato. Problema al que se suma que los contratos de la mayoría de los jugadores finalizarán después del 15 de diciembre.

Como si esto no fuera suficiente, la dirigencia del club Aurora se mantiene firme en su posición de no presentarse a los partidos en tanto no se dictaminen los fallos del Tribunal de Resolución de Disputas, sobre el caso particular de las demandas que existen en contra del club Sport Boys, argumentando que el equipo cruceño debería perder seis puntos y eso lo mandaría al fondo de la tabla acumulada.

De momento Aurora se encuentra en la zona de descenso directo, pero si a Sport Boys le quitan esos seis puntos, ese lugar le correspondería a al Toro warneño.