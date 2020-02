Nacional Potosí pierde ante Melgar de Perú en la Villa Imperial

Con once partidos entre martes y jueves, la Copa Sudamericana 2020 inicia esta semana, cuya ronda de ida de la primera fase se completará la semana siguiente con otros once choques Ver más Once partidos dan inicio a la Copa Sudamericana 2020 con la mira puesta en la final de Córdoba

Con buena producción y el apoyo del público la selección Bolivia Sub-23 se despidió del Preolímpico ganando a Perú por 2-1 Ver más Bolivia gana pero queda fuera del Preolímpico

La Asociación China de Fútbol suspendió todos los partidos domésticos previstos a partir de este jueves, incluyendo el inicio de la temporada del campeonato nacional, la Super Liga, a raíz de la... Ver más Asociación china de fútbol posterga inicio de la temporada por nuevo coronavirus