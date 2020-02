Griezmann logra el empate y rescata al Barcelona ante Nápoles

Otra vez por un penal no convertido. Otra vez por la ineficacia. Always Ready se convirtió anoche en el último equipo boliviano en quedar fuera de la Copa Sudamericana 2020 Ver más Always logra una victoria insuficiente frente a Millonarios

Al igual que Always Ready, Blooming se despidió de la Copa Sudamericana al caer por 2-0 ante el ecuatoriano Emelec Ver más Blooming vuelve a caer ante Emelec y le dice adiós a la Copa

Oriente Petrolero se convirtió en el segundo equipo boliviano en ser eliminado de la Copa Sudamericana, tras empatar sin goles con Vasco da Gama anoche, en Santa Cruz Ver más Oriente Petrolero se despide de la Copa Sudamericana