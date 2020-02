El TAS confirma apelación del Manchester City contra la sanción de la UEFA

¿Quién es el jugador más grande de todos los tiempos? En todos lados hay debate, excepto en Nápoles, donde Diego Armando Maradona es el indiscutible número 1 Ver más Messi por primera vez en casa de Maradona

Otra vez por un penal no convertido. Otra vez por la ineficacia. Always Ready se convirtió anoche en el último equipo boliviano en quedar fuera de la Copa Sudamericana 2020 Ver más Always logra una victoria insuficiente frente a Millonarios

Al igual que Always Ready, Blooming se despidió de la Copa Sudamericana al caer por 2-0 ante el ecuatoriano Emelec Ver más Blooming vuelve a caer ante Emelec y le dice adiós a la Copa