Jürgen Klopp es nombrado entrenador del año en la Premier League

El alemán Jürgen Klopp, campeón de la Premier con el Liverpool, fue elegido mejor entrenador de la temporada, anunció el campeonato inglés este sábado.

Congratulations to Jürgen Klopp







The @LFC boss is your @BarclaysFooty Manager of the Season for 2019/20 #PLAwards pic.twitter.com/2rZyMpZfhV

— Premier League (@premierleague) August 15, 2020