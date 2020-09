Copa Libertadores: vuelve el fútbol a Bolivia tras 184 días con el cotejo Wilster vs Paranaense

Después de 184 días (seis meses), hoy el país volverá a vivir un partido de fútbol profesional, cuando a las 18:15 Wilstermann reciba a Athletico Paranaense, por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores.

El estadio Félix Capriles pasará a la historia como el primer escenario nacional en el que se dispute un partido de la Copa Libertadores a puerta cerrada, ya que nunca antes un cotejo de un torneo internacional se jugó sin público en territorio boliviano. El Capriles ya había hecho historia el 11 de marzo, cuando fue sede del primer partido a puerta cerrada del torneo Apertura: Aurora vs. The Strongest.

El partido de hoy ante el Athletico Paranaense significa para Wilstermann el inicio de su lucha para clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores, no sólo como un objetivo deportivo; sino también como una tabla de salvación para inyectar un importante colchón económico al club, teniendo en cuenta que esta gestión ya no tendrá mayores ingresos.

Los partidos Wilstermann vs. Athletico Paranaense y Colo Colo vs. Peñarol, que se disputarán a la misma hora 18:15 HB, marcan además la reanudación de la Copa Libertadores, que estuvo paralizada desde marzo por la pandemia.

Wilstermann y Paranaense llegan en condiciones muy diferentes a esta reanudación de la Copa Libertadores, porque mientras el club brasileño ya suma 1.440 minutos en los torneos de su país, el aviador no pudo disputar ni un partido amistoso, mucho menos del torneo oficial para obtener algo de ritmo de competencia, siendo su último partido el 14 de marzo ante Bolívar, en el Apertura.

Los jugadores del plantel aviador señalan que reemplazarán esta falta de ritmo con coraje y amor propio, para salir a ahogar al rival desde el primer minuto. El ánimo es grande en el plantel pese a todo, ya que la convivencia que llevan en el encapsulamiento desde el 5 de agosto logró una hermandad y compañerismo que los convirtió más que un equipo en una familia.

Wilstermann

Wilstermann tiene al once titular definido, pese a que el técnico argentino Cristian Díaz no lo quiso confirmar a la espera de las pruebas PCR, el equipo no variará de aquél con el que estuvo trabajando las últimas semanas.

De los refuerzos que llegaron al plantel para la Copa Libertadores, sólo el extremo por derecha argentino Patricio Rodríguez ingresará desde el vamos hoy.

El delantero colombiano Humberto Osorio y el arquero argentino Luis Ojeda aún esperan por una oportunidad para sumar algunos minutos.

Paranaense

El Athletico Paranaense llegó ayer en medio de un estricto control de seguridad en cumplimiento a los protocolos de bioseguridad impuestos por la Conmebol.

El Furacäo llegó con cuatro bajas y una delegación de sólo 24 jugadores.

Las bajas en el Paranaense son: Jandrei, Thiago Heleno, Léo Cittadini y Nikão.

Heleno no fue parte de la delegación por una limitación fisiológica, que no le permite jugar en la altura. Cittadini tiene un esguince de tobillo, lesión que ya le impidió jugar ante Coritiba el sábado. Nikão también sufrió un esguince de tobillo, mientras que el golero Jandrei fue expulsado contra Colo-Colo.

El Furacäo ya lleva 10 fechas diputadas en el torneo Brasileño, en el que después de la victoria ante Coritiba, subió hasta la décima casilla de la tabla de posiciones con 11 puntos.

Esta victoria, después de siete fechas sin conocer un triunfo, sirve de un impulso anímico para enfrentar el cotejo de hoy ante el Wilster.

NO HAY INTERCAMBIO DE BANDERINES

Por disposición de la Conmebol, se prohíbe el intercambio de banderines por los capitanes de los equipos y tampoco se permitirá el intercambio de casacas entre jugadores.

SÓLO 276 PERSONAS EN EL ESTADIO

Fuera de las delegaciones de los equipos, sólo un total de 276 personas podrán estar en el estadio Capriles, divididos en tres zonas: área de competición, puertas del estadio y zona TV.