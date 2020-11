Danny Bejarano no llegará para enfrentar a Ecuador y Paraguay por problemas de visa

El volante del club griego Lamia Danny Bejarano confirmó que no podrá asistir a la convocatoria para los partidos ante Ecuador y Paraguay, porque no pudo renovar su visa.

Bejarano estaba entre los 30 jugadores convocados para enfrentar las siguientes fechas de las Eliminatorias Mundialistas Catar 2022, en las que Bolivia recibirá a Ecuador el jueves 12 de noviembre y visitará a Paraguay el 17 de noviembre.

El jugador explicó a Premium que: “Lastimosamente no se pudo hacer nada, no me dieron solución al pedido que hice. Estoy apenado, acá hubo un rebrote de coronavirus y eso me perjudicó en los trámites. El país ingresó nuevamente en cuarentena y no se pudo hacer nada”, agregó Bejarano.

Ante la baja de Bejarano el estratega de la selección nacional, César Farías, aún no anunció si convocará a otro jugador en su reemplazo.

La concentración de la selección debe iniciar hoy con las pruebas Covid-19.