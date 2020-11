Argentina mide fuerzas en prueba de fuego ante Paraguay

Un duro examen en su afán por avanzar en la clasificatoria sudamericana al Mundial de Catar 2022 rendirá esta noche (20:00 HB) Argentina, con Lionel Messi recuperado de un golpe en un tobillo, frente al oficio y el poder de dar batalla de Paraguay.

La Pulga rosarina se entrenó sin dar señales de molestias. Los cuidados físicos del astro le habían quitado el sueño al DT argentino Lionel Scaloni.

Incluso con el capitán de la Albiceleste en plenitud, la Albirroja será como siempre un hueso duro de roer, en un encuentro por la tercera fecha de la eliminatoria, en el estadio La Bombonera, otra vez vacío de pasión futbolera, con los hinchas recluidos delante de un televisor por la pandemia.

Los guaraníes le han dado de beber más de un trago amargo a los argentinos. El último fue el empate dramático que Argentina (1-1) logró en la Copa América de Brasil 2019.

En la tabla de la eliminatoria, Argentina suma el ideal de seis puntos igual que Brasil, pero una peor diferencia de gol lo baja al segundo puesto. La Albiceleste viene de una pálida victoria ante Ecuador (1-0) y conquistado la altura de La Paz, tan temida por los argentinos, con triunfo ante Bolivia (2-1).

Mientras, la Albirroja tropezó en su debut en casa (2-2) ante Perú, pero se repuso como visitante de Venezuela (0-1).

Al margen de los encuentros de hoy, mañana completan la tercera jornada de eliminatorias Colombia vs. Uruguay (16:30 HB), Chile vs. Perú (19:00 HB) y Brasil vs. Venezuela (20:30 HB)