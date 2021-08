Messi presentado por el PSG: "Mi sueño es ganar una nueva Champions"

Ganar la Liga de Campeones: Lionel Messi y el París Saint-Germain, representado por su presidente, Nasser Al Khelaifi, avisaron este miércoles de su objetivo común, en la presentación de la superestrella argentina como nuevo futbolista del equipo capitalino.

"El PSG estuvo muy cerquita, teniendo un equipazo no lo pudo conseguir... Lo que hace falta (para ganarla) no lo sé. Hay que tener un grupo unido y fuerte. Sin conocerlo es lo que se ve de este vestuario, y luego tener un poquito de suerte. Puedes tener el mejor equipo y no ganarla. Sé hasta qué punto es difícil. Los pequeños detalles pueden marcar la diferencia, el PSG también sabe hasta qué punto es difícil. Mi sueño es levantarla una vez más y vamos a intentarlo", dijo.

Messi se acercó a saludar a los fanáticos del PSG que lo aguardaban en los alrededores del estadio Parque de Los Príncipes, luego de su presentación oficial como nuevo jugador del club.

El crack argentino, de 34 años, tuvo un gesto hacia los miles de hinchas del PSG que únicamente querían verlo y por esa razón luego de rueda de prensa que ofreció en el estadio salió a saludarlos y les arrojó una camiseta con el dorsal "30" que lucirá en su nuevo club.

"Estoy contento, es una locura, hay grandes jugadores en todos los puestos, fichajes espectaculares. Estoy muy entusiasmado. Voy a jugar con los mejores, es agradable disfrutarlo día a día", dijo.

"Antes de irme sin saber dónde iba, yo ya dije que Barcelona es mi casa. Muchas cosas vividas. Ellos sabían que iba a un equipo competitivo, que iba a ganar la Champions. Quiero seguir ganando títulos y el París tiene los mismos objetivos que yo. No sé si nos vamos a enfrentar. Por un lado será lindo, ojalá sea con gente, pero por otro lado será muy raro jugar en mi casa con otra camiseta. Es algo que puede pasar", indicó.

"Mesimanía"

El fervor por la llegada de Leo Messi se trasladó este miércoles del aeropuerto y el estadio a la tienda en la que se vendió su camiseta con el número 30 en el dorso. Hubo aficionados que llegaron pasada la medianoche para esperar su turno y no perderse un momento que, según dijeron, es histórico.

Antoine y su hermano Marc fueron los primeros. Se presentaron en la 'boutique' oficial del club en los Campos Elíseos en París, la única que abrió por la mañana, a las 00.30 CET (22.30 GMT) con sillas, almohadas y algo de comida.

"Marc vio su primer partido del PSG conmigo cuando tenía unos ocho años y ahora será el primero en tener la camiseta oficial cuando abra la tienda", dijo a EFE Antoine poco antes de hacerse con ese preciado 'maillot', cuyo precio oscila entre los 115 y los 165 euros.

A los aficionados se les permitía llevarse solo una referencia por persona.