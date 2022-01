Lionel Messi se reincorpora a los entrenamientos colectivos del París SG

La estrella argentina del París SG, Lionel Messi, positivo al covid-19 a finales de diciembre, retomó los entrenamientos colectivos este martes, anunció el club francés en su cuenta de Twitter, en un mensaje acompañado por un video.

Messi, que dio positivo cuando pasaba las vacaciones navideñas en rosario, su ciudad natal, no participó en la victoria copera contra el Vannes, el 3 de enero, ni en los dos partidos de Ligue 1 disputados en 2022, contra el Lyon el 9 de enero (1-1) y frente al Brest el pasado sábado en el Parque de los Príncipes (2-0).



Tras este último encuentro, el club anunció que el siete veces ganador del Balón de Oro se reintegraría al grupo "de manera progresiva" esta semana.



Messi se ha perdido ya esta temporada un total de 10 partidos de la Ligue 1, entre lesiones, regresos tardíos de la selección y por el covid-19, y solo ha jugado 11 encuentros con el París SG desde que llegó al club parisino en agosto pasado.



"Me llevó más tiempo del que pensaba para estar bien pero ya casi me recuperé y estoy con muchas ganas de volver a la cancha. Vengo entrenando estos días para ponerme al 100%, se vienen este año retos muy lindos y ojalá muy pronto nos podamos volver a ver", escribió el argentino en su cuenta Instagram el pasado jueves, cuando regresó al centro de entrenamientos para ejercitarse en solitario.



Si Maurcio Pochettino lo considera apto, Messi podría regresar a la competición este domingo en partido contra le Reims de la Ligue 1.