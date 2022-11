Mascotas mundialistas, el rostro visible de la organización deportiva

Desde el Mundial Inglaterra 1966, la tradición de contar con una mascota representativa se convirtió en más que un atractivo del país anfitrión del evento, ya que con el paso de las ediciones se establecieron como la cara visible de la organización, un rostro amigable y una estrategia más de marketing para generar los ingresos.



Para el Mundial Catar 2022, con La’eeb como la mascota oficial, es imposible pensar que un certamen de estas características no cuente con un ícono que se complemente con el logo oficial del campeonato. Hoy en día son parte esencial de la organización de cualquier certamen, incluso de campeonatos de diversas categorías menores y otros eventos, como los Juegos Olímpicos.

Todo nació con un león

El popular león Willie, mascota de Inglaterra 1966, fue el primer personaje que se hizo visible en la organización de la Copa del Mundo.



Su nacimiento no fue una casualidad: Willie, un felino con características antropomorfas, se inspiró en el escudo de la Asociación de Fútbol de Inglaterra (The FA, por sus siglas en inglés), donde los tres leones dan vida a la divisa británica. No es casualidad que la mascota lleve la bandera del Reino Unido en su camiseta.

Los niños y el fútbol

Ya como parte de la tradición de organización, además que la Copa del Mundo gozó de mayor apoyo a nivel internacional, las ediciones de México 1970, Alemania 1974 y Argentina 1978 incluyeron a niños como sus íconos.



En México 1970, Juanito dio vía al primer Mundial realizado en la nación norteamericana. Vestido con la camiseta verde y el corto blanco del seleccionado azteca, la mascota mundialista también se puso el famoso sombrero mexicano para brindar identidad.



Para Alemania 1974, Tip y Tap se ganaron la simpatía de la afición al representar a dos hermanos abrazados. Según las explicaciones de la época, ambos niños representan a las dos naciones alemanas divididas: República Federal de Alemania y República Democrática de Alemania.



Argentina 1978 evocó a la típica vestimenta del gaucho, bautizando a su mascota con un nombre diminutivo por tratarse de un niño: Gauchito Mundialito, que lleva consigo el tradicional uniforme de la Albiceleste, además de un pañuelo, sombrero y talero (látigo).

Cambio de visión

Luego de cuatro ediciones y con un león y cuatro niños (dos de ellos en un mismo torneo) como mascotas, entre 1982 y 1990 se cambió el concepto a otro tipo de representaciones antropomorfas.



España 1982 presentó a Naranjito, una fruta cítrica con características humanas que fue generando cada vez más simpatía. La mascota creada por los publicistas María Dolores Salto y José María Martín Pacheco llegó a la TV con el programa Fútbol en Acción, difundido por Televisión Española (TVE).



México 1986 repitió la idea de difundir la vestimenta de su selección y usar el mismo sombrero típico de la región, tal como sucedió en la edición de 1970. La diferencia es que Pique, un chile jalapeño, sustituyó a Juanito.



Italia 1990 tuvo a la mascota más abstracta de todas las presentadas hasta la fecha: Ciao, cuya traducción del idioma italiano significa “Hola”. Su origen se basa en un pictograma de fútbol formado por cubos y un balón como cabeza. A lo largo de su cuerpo, los cubos van intercalados con los colores verde, blanco y rojo de la bandera italiana. No gozó de mucho apoyo.

De 1994 a 2022

La mascota del Mundial Estados Unidos 1994, Striker, fue una de las creaciones de la famosa productora Warner Bros.



Para ese torneo, EEUU eligió al famoso can animado que utilizó la camiseta blanca, roja y azul, característica de la bandera de las barras y las estrellas. También lució camisetas de países participantes, entre ellas de Bolivia, que jugó por última vez la Copa del Mundo ese año. Striker gozó de gran marketing y recepción del público.



Francia 1998 apostó por Footix, un gallo animado color azul que representa al escudo de la Federación Francesa de Fútbol (FFF). Fue otra mascota exitosa.



El primer mundial compartido de la historia entre Japón y Corea del Sur en 2002 dio vida a tres mascotas: Ato, Kaz y Nik, personajes futuristas que originaron una serie animada para representar al fútbol bajo una historia fantástica.



Alemania 2006 retomó la idea de animales antropomorfos y creó a Goleo VI, un león futbolista que fue bastante criticado al no representar a la cultura alemana.



La distribución de su imagen fue pobre por el poco apoyo y entusiasmo en la afición. Los productos vendidos fueron denunciados por llevar presuntamente materiales nocivos para la salud.



Sudáfrica 2010 gozó de una de las mascotas con mayor simpatía y acogida de la historia: Zakumi, un leopardo que habita en el continente africano, principalmente en la región subsahariana.



Zakumi se llevó el cariño de los seguidores del fútbol, tras sus múltiples apariciones en diversos eventos antes y durante el Mundial 2010.



Fuleco, un armadillo de tres bandas y endémico de Brasil, fue confirmado como la mascota oficial del Mundial Brasil 2014.



El simpático armadillo siguió difundiendo la filosofía de sus antecesores: juego limpio en el fútbol y alentando a la práctica correcta en el deporte. Además, Fuleco fue el primer ícono en tener cuentas oficiales de redes sociales.



Zabivaka fue la mascota oficial de Rusia 2018. La imagen de un lobo vestido con los colores de la bandera del país anfitrión destacan a un personaje muy ligado al deporte del gigante europeo.



Por último, La’eeb es la mascota que ya forma parte de distintos actos previos al Mundial Catar 2022. Se trata de una kefia animada, atuendo originario de la población árabe y que fue presentada el pasado 1 de abril. Su figura amistosa le da un toque distinto al mundo deportivo.

Origen de La’eeb, con influencia árabe

La mascota de Catar 2022 tiene una gran influencia de la cultura árabe. Representa un atuendo originario de los países de esta región del mundo.

Willie, el león con una canción propia

La primera mascota de los mundiales gozó de una canción propia, que la interpretó el artista Lonnie Donegan y se tituló World Cup Willie.

México y Alemania tuvieron dos mascotas

Al ser organizador de los mundiales 1970 y 1986, México tuvo como mascotas a Juanito y Pique; Alemania, en 1974 y 2006, contó con Tip y Tap y Goleo VI, respectivamente.

Controversia 2026 y tres mascotas

En redes sociales cundió una imagen de tres presuntas mascotas del Mundial EEUU-Canadá-México 2026: el tío Sam, un alce y un cactus, respectivamente. Fueron muy criticadas.