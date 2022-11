Ali Daei rechaza ir a Catar en solidaridad con las protestas

La leyenda del fútbol iraní Ali Daei anunció ayer que ha rechazado una invitación de la FIFA para acudir al Mundial de Catar como muestra de solidaridad con las familias que han perdido a seres queridos, en una aparente muestra de apoyo a las protestas que sacuden Irán.





“En unos días en los que la mayoría de nosotros no nos sentimos bien, he dicho que no a una invitación de la FIFA y Catar para ir al Mundial con mi mujer y mis hijas”, dijo

“Espero mejores días para Irán y los iraníes”, finalizó el que fuera capitán del equipo nacional de Irán entre 2000 y 2006.