Catar 2022 entra en la escena del planeta

En medio de una crítica generalizada por la situación del régimen catarí y las polémicas originadas días atrás, el mundo arrancará hoy (11:00 HB) con el acto de inauguración del Mundial Catar 2022, aquel que tendrá lugar en el estadio Al Bayt de Jor.

Sin varios de los rostros famosos de la música, hoy comenzará una fiesta que aguarda una masiva asistencia al recinto de Jor, donde 60 mil personas estarán en sus gradas.

Asimismo, desde la organización se guarda con bastante recelo el programa de la inauguración, en un país que aún se mantiene bajo ciertas reglas que son blanco de mucha crítica.

Williams estará en el acto

El cantante Robbie Williams, que actuará durante el Mundial de Catar 2022, defendió su intención de participar y dijo que sería “hipócrita” rechazarlo.

Los cantantes que actuarán en Catar están en entredicho por el dudoso respeto por los derechos humanos en el país, lo que ha llevado a Dua Lipa y a Rod Stewart a rechazar participar en los festejos de la Copa del Mundo, además de Shakira, que determinó no hacerlo por la misma razón.

Además, Maluma se marchó ayer de una entrevista después de ser cuestionado dos veces por su participación en el evento y por su opinión sobre el respeto a los derechos humanos.

“Sería hipócrita no actuar”, dijo Williams a la prensa inglesa. “No acepto ningún tipo de abuso, en cualquier parte, pero si no pudiéramos actuar en todos los países que no respetan los derechos humanos, no podría ni actuar en mi cocina”, añadió.

Williams ya actuó en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo de Rusia y ha estado vinculado con una aparición en la de este año, aunque su única actuación confirmada por ahora es el 8 de diciembre.

El Mundial Catar 2022 se desarrollará en una fecha atípica, ya que es la primera vez que se jugará entre noviembre y diciembre, esto para aminorar los efectos del intenso calor en el desierto árabe.

Durante 29 días, el mundo se paralizará para presenciar el máximo torneo de fútbol.

FIFA sella acuerdos para el Mundial

La FIFA anunció la alianza con tres agencias de las Naciones Unidas, como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), para lanzar una serie de campañas que transmitan mensajes para promover la salud, unión y lucha contra la discriminación a los espectadores de todo el mundo.

Cada ronda de partidos del Mundial tendrá asociada una campaña especial diferente, diseñada para optimizar su alcance e impacto.