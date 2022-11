Catar en números: el país que está en el foco mundial

El Mundial Catar 2022 comenzará hoy en la pequeña nación del Golfo Pérsico, en una inédita edición que se disputará en suelo árabe, en medio de la fiesta deportiva y de la polémica en la previa. Durante casi un mes, este país estará en el foco de la información internacional.

Catar en números

Con 11.581 kilómetros cuadrados, el pequeño emirato ocupa el puesto 158 en el ranking por extensión territorial, siendo 94 veces más pequeño que todo el territorio de Bolivia (1.098.581 km2).

En cuanto a población, Catar cuenta con 2.641.669 de habitantes, de acuerdo al censo realizado por última vez en 2017.

Se constituye en el cuarto país más rico del mundo, considerando que la valoración del Producto Interno Bruto (PIB) establece que este país cuenta con un total de 112.789 dólares, apenas por detrás de Luxemburgo, Singapur e Irlanda, según la revista Forbes.

Y es que estos números reflejan el poderío que posee el emirato catarí, que desde el siglo XIX vive bajo la monarquía de la familia Al Thani.

El fútbol, que pocos réditos le dio a Catar, ganó mucha fuerza desde la designación del país como organizador de la Copa del Mundo en 2022, determinación asumida hace más de una década.

En cuanto al fútbol local, la Catar Stars League (QLS, por sus siglas en inglés) posee un alto valor en el mercado mundial: según Transfermarket, el valor total de esta división alcanza los 132.255.290,37 de dólares.

Esta liga tuvo a varios futbolistas en sus filas, como el caso de los españoles Xavi Hernández y Raúl González, además de los argentinos Gabriel Batistuta y Claudio Caniggia, entre otros.

Actualmente, el jugador mejor valuado de la QLS es el keniano Michael Olunga, cuyo valor en el mercado es de 9.334.721,69 dólares.

El club más popular es el Al Saad SC, que en 1989 y 2011 ganó la Liga de Campeones de Asia. También ostenta el palmarés más grande de la QLS: 15 títulos nacionales y 17 de la Copa del Emir.

Valor de selección

El seleccionado de Catar, apodado el Marrón, tiene este 2022 un valor calculado de 15.453.470,35 dólares.

Akram Afiff (Al Saad SC) es el jugador con mejor tasa en el mercado: 4.147.949,45 dólares.

Desde la asunción del entrenador español Félix Sánchez en 2017, Catar entró en un importante proceso deportivo que tuvo su primer éxito: ganó la Copa Asiática por primera vez en su historia, luego de vencer en la final 3-1 a Japón, en torneo desarrollado en Emiratos Árabes Unidos en 2019.

Luego de ser anfitrión en la Copa del Mundo 2022, Catar organizará otro certamen: la Copa Asiática 2023, campeonato en el que defenderá la corona continental.

Catar en otros torneos

Como parte de su preparación para el Mundial 2022, Catar invirtió para conseguir que su selección tenga participación en otros certámenes continentales, además que sus jugadores tengan mayor roce.

Participó en la Copa América Brasil 2019, torneo en el que integró el grupo B con Argentina, Paraguay y Colombia. Empató un solo duelo y perdió los restantes.

También fue tercera en la Copa de Oro EEUU 2021 de Concacaf.

Dato

Es el cuarto país más rico Según una publicación de la revista Forbes, Catar es la cuarta nación más rica del mundo del top 20, conforme al PIB.

Otros éxitos de la selección catarí

Al margen de la Copa Asiática, Catar lleva otras cuatro consagraciones continentales, acumulando cinco en total.

Fue campeón de la Copa del Naciones del Golfo en tres ocasiones (1992, 2004 y 2014), además de la Copa Oeste del Asia (2014). También fue subcampeón y tercero en tres oportunidades.

Catar levanta algunos vetos

Catar permite la venta y la ingesta de bebidas alcohólicas a personas mayores de 21 años en hoteles, restaurantes y bares con licencia, pero nunca en la calle u otros lugares públicos.

Durante la celebración del Mundial, se habilitarán “áreas adicionales” en las que “habrá bebidas alcohólicas disponibles”, explican a EFE fuentes de la Embajada de Catar en España.

Estos puntos estarán dispuestos en las inmediaciones de los estadios, donde se venderá alcohol únicamente durante las tres horas previas al arranque de los partidos y la hora posterior a la finalización de los mismos.

Asimismo, Catar castiga con penas de uno a tres años de cárcel las relaciones sexuales entre hombres. No obstante, y aunque no se haya promulgado ninguna norma o texto que lo recoja, las autoridades cataríes han asegurado que las personas LGTBI que viajen a Catar durante el Mundial no sufrirán consecuencias legales.