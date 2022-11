España empata 1-1 con una Alemania que se mantiene viva en el Mundial

España no pudo pasar del empate 1-1 con Alemania, este domingo en el Mundial de Catar, con lo que tendrá que esperar a la última jornada, ante Japón, para intentar sellar su billete para octavos de final.



La Roja se adelantó en el estadio de Al Khor con un gol de Álvaro Morata (62), pero Niclas Fuellkrug igualó (83) para mantener a Alemania agarrada al Mundial, pese a cerrar la llave E, que lideran los españoles ahora con 4 puntos.



La Roja mantiene un punto de ventaja sobre los tres de Japón y Costa Rica, que este domingo logró imponerse a los nipones por 1-0.



España se aseguraría el pase para la siguiente fase, sin entrar en más consideraciones, con un empate ante los nipones el próximo jueves, mientras que Alemania deberá buscar la victoria ante Costa Rica para tener opciones de clasificación, aunque depende también del resultado del otro partido.



Los germanos lograron frenar en el imponente estadio de Al Bayt a una Roja que había deslumbrado en la primera jornada goleando 7-0 a Costa Rica.



Los hombres de Hansi Flick intentaron disputar el control del balón a España, a la que le costó superar la fuerte presión adelantada de los alemanes, necesitados de puntos tras su derrota inicial en el Mundial.



La Roja dominó el balón pero se perdía en un rondo infinito, con muchas dificultades para avanzar ante la intensidad alemana.



Olmo avisa



Dani Olmo avisó con un disparo desde la frontal que sacó Manuel Neuer con ayuda de los palos (7), mientras Alemania también tenía dificultades para superar la presión española en un partido convertido en un sinfín de pequeños duelos individuales.



En el centro del campo, los germanos trataron de ahogar el juego de Pedri y Gavi a los que les costaba hacer su magia rápidamente cubiertos de contrarios cada vez que tocaban un balón.



Alemania trató de aprovechar la velocidad de Serge Gnabry o Jamal Musiala delante con balones largos. Gnabry desaprovechó un 'regalo' de Unai Simon, que en un mal despeje le dejó un balón franco al borde del área que envió fuera (25).



España también intentaba buscar la entrada por las bandas, especialmente por la derecha, donde Ferran Torres fue uno de los hombres más activos hasta su sustitución por Álvaro Morata (54).



El susto para la Roja llegó casi al descanso cuando Antonio Rudiger cabeceó al fondo de las mallas de Unai Simón un saque de falta, pero la acción fue anulada por el videoarbitraje por fuera de juego (40).



El dibujo apenas cambió tras la pausa con los dos equipos tratando de recuperar pronto el balón, pendientes de cualquier error del contrario.



Morata abre el marcador



Un nuevo error de Unai Simón en la salida del balón acabó con un disparo de Joshua Kimmich que obligó a estirarse al portero español (57).



De la clara ocasión alemana se pasó al gol español fruto de la combinación entre Busquets, Dani Olmo y Jordi Alba, que centró un balón al área donde apareció Morata para hacer el 1-0 (62).



El delantero del Atlético de Madrid volvía a desatascar a la Roja, tras ser el artífice en septiembre pasado de la clasificación de España para la 'Final Four' de la Liga de Naciones.



Por detrás en el marcador, Alemania trató de ir con todo a por el empate, que el joven Musiala tuvo en sus botas en un disparo a bocajarro que sacó Unai Simón (73).



La presión germana acabó por tener su fruto cuando Fuellkrug, que había saltado al campo por Thomas Muller aprovechó un error de la defensa española para disparar a bocajarro y hacer el 1-1 (83).



En el descuento, Sané logró sortear la salida de Simón, pero no pudo disparar y su centro lo sacó Rodri para evitar el que habría podido ser el segundo gol alemán (90+6).