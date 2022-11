Inglaterra se entrena sin Ben White

La selección inglesa se entrenó este lunes, antes del último partido de la fase de grupos contra Gales, con la única ausencia de Ben White, que fue baja por enfermedad.

El lateral del Arsenal fue la única ausencia, después de que James Maddison se haya podido incorporar al grupo con normalidad. Está por ver si Gareth Southgate le incluye en la convocatoria del duelo ante Gales, debido a la falta de ritmo del futbolista del Leicester City, que apenas acumula dos sesiones de entrenamiento con los 'Tres Leones' desde el aterrizaje en Catar.

Inglaterra encara el último partido de la fase de grupos con la seguridad de depender de sí misma. Una victoria ante Gales aseguraría el primer puesto rumbo a octavos, mientras que un empate le valdría para pasar también, aunque dependería del resultado del Irán-Estados Unidos.

Las dudas de Southgate para el once se resumen en la presencia o no de Phil Foden, que se quedó sin disputar ni un solo minuto ante Estados Unidos. La entrada del centrocampista del Manchester City ha marcado la previa del partido, con la posibilidad de que Raheem Sterling, Bukayo Saka o Mason Mount se caigan del once por la entrada de Foden.