Bélgica entra en estado de alerta: Diablos Rojos arden en crisis

Cruce de declaraciones entre los futbolistas belgas, críticas encendidas en torno al equipo, con la edad en entredicho, y primera final al tercer encuentro, este jueves frente a Croacia (11:00 HB); así está el ambiente que rodea a los Diablos Rojos en un día de descanso tras la derrota frente a Marruecos (0-2).

“Hemos jugado mejor que contra Canadá. Era el plan. En un Mundial como éste, tienes que crecer con los partidos que juegues. Hay dos partidos para nosotros. Después del gol no reaccionamos de la manera que tenemos que reaccionar, tenemos que jugar hasta el último minuto de la misma manera. Tenemos demasiada responsabilidad; no veo libertad ni disfrute”, dijo Roberto Martínez, DT de Bélgica.

No quiso entrar Roberto Martínez a la crítica fácil que se le está haciendo a Bélgica: la edad. Y es que los Diablos Rojos son la sexta selección con más edad media del torneo (27,81). Por delante tiene a Brasil (27,88) y a Argentina (27,92) en una lista liderada claramente por Irán (28,92). Se desmarcó también de valorar las declaraciones de Kevin De Bruyne antes de viajar a Catar en las que dijo, en una entrevista con The Guardian, que su selección no tenía posibilidades de ganar porque son “demasiado viejos”.