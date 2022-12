Wenger: “Ganará la selección con mejores extremos”

El galo Arsène Wenger, director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, aseguró que la selección “con mejores extremos, ganará” el Mundial de Qatar 2022 ya que el 58% de los ataques se dan por banda al “bloquearse los carriles centrales”, y destacó a Francia e Inglaterra más que a otros conjuntos.







“Los equipos con mejores extremos tienen más oportunidades de ganar el Mundial. Los laterales son claves también, hay que conseguir que estos jugadores aprovechen la banda. Francia está entre ellos. Va a ser peligrosa hasta el final”, dijo en una comparecencia en la que el organismo organizador del Mundial dio a conocer datos sobre la fase de grupos.







“Ha habido cierto bloqueo táctico en las primeras partes porque se estaban estudiando, y ya en la segunda mitad hubo un fútbol más libre", comentó Wenger.







“Hay un enorme interés por este Mundial, a pesar de toda la publicidad negativa que hemos escuchado. Además, a nivel arquitectónico, los de Catar son los mejores estadios que he visto en mi vida”, ponderó en el inicio de su intervención.







Una comparecencia en la que destacó que el 58% de los goles se han dado tras ataques por banda -30% por izquierda y 28% por derecha-, por lo que los tantos tras centro han aumentado un 83% respecto a Rusia 2018.







En este Mundial se han reducido los disparos a puerta. 14,1 en Sudáfrica, 12,9 en Brasil, 12 en Rusia y 10,9 en la primera fase de Qatar 2022.







Además, recordó que Alemania fue la que más tiros intentó, 67, y, sin embargo, se quedó fuera del torneo a las primeras de cambio. España intentó 38.







Un apartado goleador en el que destaca la bajada de goles en los tiempos de descuento -de 21 en Rusia 2018 a 12 en Catar 2022- a pesar de que los añadidos son mayores. Una circunstancia que achacó a la posibilidad de hacer cinco cambios, que asegura se mantendrán.







“Nadie quiere volver a los tres cambios. Simplemente quería recordar que solo hay tres posibilidades de cambiar cinco jugadores. Ha habido peticiones para que haya más oportunidades de cambio, eso sí. Creo que no vamos a volver a los tres cambios, pero sí añadir más tiempo”, aseguró.







Wenger apuntó que el gran cambio en el fútbol está en los porteros. “El principal cambio en nuestro deporte está vinculado a los guardametas. Son, cada vez más, jugadores de campo. Se ofrecieron para tener el balón 433 veces en Rusia, por 726 en Catar. La distribución desde el guardameta es una opción vital para el equipo. En el futuro tenemos que pensar y ver al guardameta como un jugador de campo”, comentó.







Otro dato destacado de la comparecencia fue el hecho de que Argentina fue la selección que menos kilómetros recorrió durante la fase de grupos, con 105. Estados Unidos lideró esta clasificación con 123 y Wenger detalló que eso se debe a que la Albiceleste es de los equipos “que recuperan antes el balón” y confió en que pueda “aumentar estos números” de distancia recorrida si la exigencia en eliminatorias se lo permite.







Además, el director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA ponderó el juego “sorprendente” de Marruecos, a la que tiene “ganas de ver” frente a España en octavos de final el próximo martes y se mostró confiado en el crecimiento del fútbol africano.







“Espero que estén cada vez más representados en los Mundiales. Estoy especialmente involucrado en el desarrollo del talento africano. Esperemos que África sea uno de los grandes competidores en las fases finales de los futuros Mundiales”, señaló.







Unos campeonatos futuros que cambiarán su formato, empezando por 48 selecciones participantes para “ayudar a desarrollar el fútbol” en más países. Eso sí, aún sin formato definido.







“Es algo que no se ha decidido todavía. Si habrá 16 grupos con tres equipos, 12 con cuatro, dos cuadros diferentes… ya se verá. No lo decidiremos nosotros. Esa decisión se tomará el año que viene”, anunció.