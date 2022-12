Bierhoff dimite a su cargo tras el fracaso de Alemania en Catar 2022

El director de la selección alemana, Oliver Bierhoff, dimitió tras 18 años en el puesto, después de la desastrosa eliminación de Alemania en Catar y sin esperar a la cumbre convocada por la Federación Alemania de Fútbol (DFB) para analizar la situación.

“Dejo el camino libre para nuevas direcciones”, escribió el exinternacional, de 54 años, en una declaración difundida el lunes por la niche, en que da por prematuramente terminado su mandato.

“En los últimos cuatro años no he logrado devolver la alegría a los aficionados”, prosigue el texto, donde admite que algunas de las decisiones “que adoptamos convencidos” no han sido las correctas.

El contrato de Bierhoff expiraba en 2024, es decir, que habría seguido en el puesto previsiblemente hasta la próxima Eurocopa, en la que Alemania será anfitriona.

La renuncia del director del conjunto de las selecciones se produjo así cuatro días después de la eliminación de Alemania en el Mundial y, mientras, en el país se esperan otras posibles decisiones por parte de la DFB sobre el DT Hansi Flick.