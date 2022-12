La FIFA lanza la banda sonora oficial del Mundial de Catar

La FIFA anunció ayer el lanzamiento de la banda sonora oficial del Mundial de Catar 2022, publicada por Universal Arabic Music, Universal Music Group y Republic Records.

La banda sonora está compuesta por canciones que ya se convertió en himnos interpretadas por artistas internacionales de los más diversos géneros musicales.

Desde la electrizante colaboración de Nicki Minaj, Maluma y Myriam Fares para Tukoh Taka, el primer himno oficial del Festival de Aficionados, hasta Dreamers, la canción de la estrella de BTS Jung Kook que interpretó en la ceremonia inaugural, el pasado día 20 de noviembre, en el estadio Al Bayt de la localidad de Al Khor, todas reflejan “el entusiasmo mundial que rodea” al torneo.

Según informa la FIFA, las canciones de la banda sonora recibieron más de 300 millones de visitas en YouTube. Dreamers y Tukoh Taka encabezan actualmente la lista de los mejores vídeos musicales de esta red.

Tukoh Taka llegó a ser el número uno en la lista general de canciones de iTunes, mientras que Dreamers se situó en los primeros puestos de las listas Billboard Digital Song Sales, Spotify Top Songs y Amazon International Best-Seller.

Otras canciones son Arhbo, que suena en la salida de los jugadores antes de los partidos en Catar, así como Hayya Hayya (Better Together), The World is Yours to Take y Light The Sky.