Ancelotti se reafirma; Vini y Valverde se reencuentran y las dudas en defensa

El Real Madrid vuelve de Marruecos con otro título para sus vitrinas tras una final en la que venció con facilidad a un Al Hilal que solo se metió en el encuentro por los recurrentes errores defensivos de un conjunto blanco en el que Vinicius y Valverde, Balón de Oro y de Plata del torneo, respectivamente, recuperaron su mejor versión y con un Carlo Ancelotti que volvió a expresar su amor por el club.

ANCELOTTI, NO A BRASIL SI PUEDE SEGUIR EN EL REAL MADRID

El italiano no va a abandonar el banquillo del conjunto blanco "motu proprio". Tras el Mundial, ya se publicó el supuesto interés de la Federación Brasileña de Fútbol (CBF) en Ancelotti para hacerse cargo de la 'canarinha'.

'Carletto' dijo no saber nada y públicamente descartó cualquier posibilidad de marcharse.

Mes y medio más tarde, antes de la final del Mundial de Clubes, desde Brasil dieron por hecho un acuerdo que el técnico desmintió de forma tajante.

"No sé nada. Estoy muy contento aquí, hasta que no me echen, que es una mala palabra, me quedo aquí", declaró tras ganar su tercer Mundial de Clubes, igualando a Guardiola como el entrenador con más títulos en el actual formato de competición.

Una de sus grandes ilusiones es poder entrenar al Real Madrid cuando se inaugure el nuevo Santiago Bernabéu, algo que, si no sufre más retrasos como ha ocurrido por la pandemia del coronavirus y la invasión rusa a Ucrania, que complicaron la llegada de suministros, se producirá al inicio de la próxima temporada.

Ancelotti tiene contrato para entonces y, aunque serán los resultados los que dicten sentencia, aún con tres competiciones en juego -Liga, Liga de Campeones y Copa del Rey-, hace oídos sordos a Brasil y se centra en el Real Madrid.

VINICIUS Y VALVERDE SE REENCUENTRAN

A ambos les afectó el parón por el Mundial, aunque con situaciones bien diferentes. De las patadas y actos racistas hacia 'Vini', a la decepción en Qatar 2022 y los problemas personales, ya resueltos tras confirmarse que el segundo hijo que espera está bien, de Fede.

Situaciones complicadas que ambos olvidaron en el Mundial de Clubes. Este les sirvió de terapia para recuperar su mejor versión. Un doblete para cada uno en la final contra el Al Hilal (5-3) y otro en semifinales; siendo Balón de Oro y de Plata, respectivamente.

Abriendo el campo por izquierda Vinicius y por derecha Valverde, jugando, de nuevo, como extremo; aspectos clave para que el Real Madrid vuelva a competir por los grandes títulos, como Ancelotti confía que puedan repetir. "La caldera está llegando a la temperatura", aseguró el técnico en zona mixta tras ganar el Mundial de Clubes.

CUATRO JUGADORES EN DOBLES CIFRAS ANOTADORAS

Los dos goles de Valverde en la final y el tanto de Rodrygo en las semifinales hacen que el Real Madrid logre algo que no pudo alcanzar la pasada temporada: tener a cuatro jugadores en más de diez goles.

Tampoco le hizo falta, porque Benzema anotó él solo 44, pero en esta campaña, complicada por las lesiones, ha bajado su rendimiento, suma 14 y otros futbolistas han dado un paso adelante.

Vinicius va camino de superar los 22 tantos de la pasada temporada -lleva 16-, su compatriota Rodrygo Goes suma ya 10 -batiendo los nueve que hizo en la 2021/2022 y que marcaban su tope como jugador madridista- y Valverde va por 11 -cumpliendo así con el reto de Ancelotti a principios de temporada, establecido en diez dianas-.

Goles repartidos entre cuatro futbolistas que juegan en el frente de ataque, y que se reparten, con todos disponibles y para los partidos grandes, las tres posiciones arriba; con Benzema y Vinicius indiscutibles y Rodrygo pidiendo ser más que un revulsivo.

GOLES ARRIBA Y DUDAS ATRÁS

Cuatro tantos ha encajado el Real Madrid en dos partidos del Mundial de Clubes contra equipos de menor entidad y provocados por errores y exceso de confianza en defensa.

Claro ejemplo el primer tanto del Al Hilal, para recortar distancias hasta el 2-1. Camavinga y Carvajal fuera de su posición, desordenados, y la línea de centrales Alaba-Rüdiger mal parada. Marega, al espacio, lo aprovechó y marcó batiendo a un Lunin que pudo hacer más, ya que el balón le pasó por debajo del brazo.

No estuvo acertado el ucraniano durante el torneo, sustituyendo a Courtois, lesionado, y la defensa tampoco le ayudó.

Ancelotti insiste desde enero en que mejorar en la faceta defensiva es clave para poder luchar por repetir el doblete de la pasada temporada, pero no ha mejorado.

Es más, el Real Madrid ha encajado ya tres goles en tres partidos esta temporada. Uno menos que la pasada temporada y aún con tres meses y medio por delante. Además, suma solo nueve porterías a cero en 33 partidos.

TCHOUAMÉNI Y LA ENFERMERÍA

"Solo es un golpe", tranquilizó Ancelotti tras el encuentro, pero con el Elche esperando el miércoles y con partido cada tres días, cualquier "golpe" puede hacer que un jugador se pierda varios encuentros.

Ferland Mendy, Lucas Vázquez, Thibaut Courtois y Eden Hazard -este último sin protagonismo aunque este sano-, ocupan ahora mismo la enfermería de Valdebebas tras las recuperaciones de Benzema y Militao, que viajaron al Mundial de Clubes para la final, aunque el brasileño no participó para "no arriesgar".

Tchouaméni ya estuvo fuera 23 días a principios de año por lesión y volvió sin ritmo, fallón, por lo que estos partidos le estaban sirviendo de cara a entonarse para las eliminatorias 'gordas' de Liverpool y Barcelona que tiene por delante el conjunto blanco.

Su presencia contra el Elche no está descartada y si Ancelotti recupera afectivos o no -con Vinicius baja forzosa por acumulación de tarjetas- se sabrá en los próximo días. De momento, el Real Madrid disfruta de un día de descanso tras volver de Marruecos de madrugada.