LaLiga no denuncia el caso de corrupción del club Barcelona

Javier Tebas, presidente de LaLiga, aseguró ayer en Barcelona que la patronal de los clubes no denuncia las supuestas irregularidades del caso Negreira porque “la Fiscalía está investigando” y no quiere “entorpecer” la misma porque “podría dilatar el proceso”.

Tebas comentó que si se el asunto se tratara de una irregularidad en el ámbito deportivo, la misma estaría prescrita.

“En el ámbito del derecho penal, no. Hemos sido activos en diferentes casos, en diferentes denuncias. Esta investigación está en la Fiscalía, no está en un juzgado, por lo que ni la Liga ni la RFEF somos partes del proceso y no podemos disponer de la documentación”, afirmó.

“No es la Liga que no investiga, no lo hace porque está prescrito”, aclaró Tebas. El máximo mandatario de LaLiga habló por vez primera desde que se hizo público que la Fiscalía de Barcelona investiga un presunto delito de corrupción entre particulares a una empresa de José María Enríquez Negreira, exárbitro y número dos del CTA entre 1994 y 2018.

La investigación se centra en unos pagos de 1,4 millones de euros realizados por el FC Barcelona entre 2016 y 2018, año en el que Enríquez Negreira dejó del CTA tras la llegada de Luis Rubiales a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Los pagos que hizo el Barcelona

El Barcelona pagó a la empresa DASNIL 95 SL 532.728,02 euros en 2016, 541.752 en 2017 y 318.200 en 2018.