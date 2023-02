El Manchester City pega primero, pero el Leipzig se levanta

El RB Leipzig y el Manchester City empataron ayer 1-1 en un partido que los dirigidos por Pep Guardiola dominaron a placer en el primer tiempo, pero se encontraron con una buena reacción de los de Marco Rose en el segundo.

Ryan Mahrez abrió el marcador para el City en el minuto 27 del primer tiempo y Josko Gvardiol empató para el Leipzig a los 25’ST.

El Manchester City tomo el control del partido desde el comienzo ante un Leipzig que parecía tener como divisa procurar mantener el cero en su portería y buscar ocasiones esporádicas al contragolpe.

El equipo del estratega Guardiola aparece el balón en la mitad contraria y lo hacía circular en las proximidades del área tratando de abrir espacios.

Sin embargo, los remates no llegaron. El 0-1 fue fruto de una jugada que se originó en un error en la salida de Leipzig, que hasta ese momento había tenido un buen comportamiento defensivo.

Grealisch cortó un pase impreciso de Schlager y jugó con Gündogan, que le metió el balón al área a Mahrez y éste, tras superar a Gvardiol, marcó con un remate preciso.

Después hubo dos cabezazos de Rodrigo en dos saques de esquina. El primero, en el minuto 30, bastante peligroso.

Tras encajar el gol, el Leipzig trató de jugar más al ataque, pero sólo llegó a rematar a puerta en el tiempo añadido de la primera parte con un disparo raso de Timo Werner que no fue un problema para Ederson.

En la segunda mitad, el Leipzig intensificó sus esfuerzos y en poco más de diez minutos creó más peligro ante la portería del City que en todo el primer tiempo.

A los 8’ST Benedick remató de cabeza alto y luego Henrich, que había entrado por Lukas Klostermann, tuvo una gran ocasión a pase de Szboszlai, pero su remate se marchó desviado junto a un poste. A los 11’ST, Ederson tuvo que lanzarse para quitarle los pies a Forsberg en el centro de Timo Werner.

La primera mitad de la segunda parte fue del Leipzig, cuyo esfuerzo se vio recompensado a los 25’ST cuando Josko Gvardiol empató de cabeza tras un saque de esquina.

Lo que en la primera parte había sido prácticamente un monólogo del City se había convertido en la segunda en un partido abierto.

El City también creó ocasiones. A los 28’ST Ilkay Gündogan tuvo una tras una jugada individual con un remate ante el que Blaswich reaccionó con una buena parada.

Partido de vuelta

Los encuentros de vuelta de los octavos de final entre City-Leipzig y Porto-Inter, se disputarán el 14 de marzo, desde las 16:00 HB.

Romelu Lukaku apunta a cuartos

Romelu Lukaku apareció cuando más le necesitaba su equipo. Cuando el empate ante el Oporto era lo más probable, emergió la versión de ese ariete belga que fue la estrella del Inter no hace tanto. Con un gol (41’ST) clave en San Siro, Lukaku tumbó al Oporto (1-0) y acercó los cuartos de final al Inter.

El Oporto que fue de más a menos en ataque pero que mantuvo la solidez defensiva, con un Pepe de nuevo haciendo de mariscal de la zaga pero que no pudo evitar que Lukaku volvería a sentirse importante. Remató al palo de cabeza, pero no perdonó el rechace y desencadenó la locura de San Siro. Para esto recuperó el Inter a Lukaku. Para las grandes ocasiones, para los momentos difíciles, para acercar a los suyos a unos cuartos que no disfrutaron desde hace ya doce años.