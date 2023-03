Pavard desatasca a Francia, que vence a Irlanda en Dublín

Un latigazo de Benjamin Pavard (5’ ST) desatascó a Francia en su segundo duelo de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2024 frente a Irlanda, en un partido en el que los Bleus carecieron de brillo y apenas crearon peligro.

El defensa del Bayern Múnich no marca mucho, pero sus goles suelen ser providenciales y de bella factura, como el que consiguió en octavos de final del Mundial de 2018 contra Argentina, elegido el más hermoso de aquella competición.

En un gris partido de Kylian Mbappé, a la imagen de todo el sector ofensivo francés, los galos acabaron pidiendo la hora frente al empuje final de una voluntariosa Irlanda.

Otros resultados de ayer son los siguientes: Montenegro 0-2 Serbia, Países Bajos 3-0 Gibraltar, Polonia 1-0 Albania, Austria 2-1 Estonia, Suecia 5-0 Azerbaiyán, Moldavia 0-0 República Checa, Hungría 3-0 Bulgaria.

Hoy juegan: Georgia vs. Noruega (12:00 HB); Gales vs. Letonia, Rumanía vs. Bielorrusia, Suiza vs. Israel, Kosovo vs. Andorra, Turquía vs. Croacia y Escocia vs. España, todos desde las 14:45 (HB).