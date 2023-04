Conmebol presenta sus mejores galas en competencia por el Mundial 2030

La Copa del Mundo 2030 será una edición especial para los amantes del fútbol: será el aniversario 100 del inicio del campeonato de selecciones más importante del planeta, por lo que varias candidaturas conjuntas anhelan organizar esta edición.



En 1930, Uruguay fue el primer país que organizó un certamen de esta magnitud, aunque con menos participantes y pocos escenarios que en la actualidad, pero con mucha expectativa que dio lugar a una larga historia deportiva. Hoy, Sudamérica desea que el campeonato regrese a su génesis.



Este segundo semestre de 2023 será vital para que Conmebol haga frente a las otras candidaturas. La sede se conocerá en el Congreso Ordinario de FIFA en 2024.

Propuesta Conmebol



Tal como fue en 1930, en Conmebol se concentran los esfuerzos para que el centenario de la Copa del Mundo se realice en suelo sudamericano, pero esta vez mediante una candidatura de cuatro naciones y que se enfrenta a otras propuestas continentales.



El bloque de Conmebol lo encabezan Uruguay y Argentina, sumando a Chile y Paraguay. Los tres primeros ya fueron anfitriones de una Copa del Mundo, Paraguay nunca antes organizó la cita.



En 2030, siempre y cuando FIFA acepte la candidatura conjunta de Conmebol, Uruguay volvería a organizar este evento luego de 100 años, mientras que Argentina sería anfitriona luego de 52 años (1978) y Chile tras 68 (1962).



Con Paraguay, la historia de Copas del Mundo tendría a un quinto país organizador en Sudamérica, luego de los mencionados y Brasil (1950 y 2014).



Para este efecto, los cuatro países, bloque al que Bolivia no pudo anexarse por motivos no revelados, presentaron los siguientes estadios para albergar la cita: Centenario, Campeón del Siglo y Parque Central, en Montevideo, Uruguay; Más Monumental, Presidente Perón, LDA Ricardo Bochini (Buenos Aires), Mario Alberto Kempes (Córdoba),Ciudad de La Plata (La Plata), Malvinas Argentinas (Mendoza) y Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero), en Argentina.



Además están el Estadio Conmebol (por construir), General Pablo Rojas, Defensores del Chaco (Asunción), Villa Alegre (Encarnación) y Antonio Aranda (Ciudad del Este), en Paraguay; Nacional, Monumental (Santiago), Ester Roa Rebolledo (Concepción), Regional Calvo y Bascuñán (Antofagasta), Elías Figueroa Brander (Valparaíso) y Francisco Sánchez Rumoroso (Coquimbo), en Chile.



De todas las opciones de escenarios se elegirán a las más viables, siempre y cuando la candidatura sea escogida en el Congreso Ordinario de FIFA.



Otras candidaturas



Luego de varios rumores y propuestas, dos alternativas se pusieron oficialmente en competencia con Conmebol.



La primera es la de España-Portugal a la que se anexó hace poco Marruecos. La cercanía entre estos países, separados por el estrecho de Gibraltar, hace posible la candidatura.



La propuesta contempla 18 estadios entre España y Portugal, además que Marruecos anunció 10 sedes cuando decidió, inicialmente, ir en solitario.



Entre los estadios más renombrados están el Santiago Bernabeú (Madrid), Spotify Camp Nou (Barcelona), Wanda Metropolitano (Madrid), Mestalla (Valencia), en España; Estadio Da Luz (Lisboa) y Do Dragao (Porto), en Portugal; Gran Stade de Casablanca (Casablanca), estadio de Marrakech (Marrackech) e Ibn Battouta (Tánger), en Marruecos.



Por último, Arabia Saudí, Egipto y Grecia pugnan por organizar la primer Copa del Mundo en tres continentes distintos en la historia.



Son 16 los estadios propuestos ante FIFA para albergar la cita mundialista, entre los que destacan el estadio Rey Fahd (Riad), Rey Abdullah (Yeda), en Arabia; Ciudad Administrativa (NAC) e Internacional (El Cairo), Egipto; Olímpico (Atenas), en Grecia.