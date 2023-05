Argentina y EEUU clasifican a octavos de final

Argentina y Estados Unidos endosaron ayer sendas goleadas en la segunda fecha de los grupos A y B del Mundial Sub-20 Argentina 2023. Estos resultados les dieron el boleto a octavos de final de manera anticipada, mientras que Ecuador revivió y se puso en carrera.

Resultados

Por el grupo A, Argentina sufrió un poco pero se quedó con la victoria 3-0 sobre Guatemala, en duelo jugado en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Alejo Véliz (17’ PT), Luka Romero (20’ ST) y Máximo Perrone (53’ ST) dieron el triunfo y pase al anfitrión.

Por esta misma serie y en el mismo recinto, Nueva Zelanda resignó dos unidades al filo ante Uzbekistán, selección que realimentó sus esperanzas de luchar por, al menos, ser uno de los mejores terceros.

John Wallace (23’ PT) y Jay Herdman (41’ ST) anotaron para los All Whites, en tanto que Los Lobos Blancos igualaron con goles de Abbosbek Fayzullaev (6’ ST) y Sherzod Esanov (48’ ST).

Por la serie B, Estados Unidos goleó 3-0 a Islas Fiyi en el estadio San Juan del Bicentenario, con tantos de Diego Luna (21’ ST), Cade Cowell (43’ ST) y Caleb Willey (54’ ST).

Ecuador derrotó 2-1 a Eslovaquia en el partido de fondo en San Juan, con goles de Justin Cuero (46’ PT) y José Klinger (14’ ST). Máté Szolgai (29’ PT) descontó para los europeos.

Hoy (hora de Bolivia) se juegan los partidos Senegal vs. Israel (14:00), Italia vs. Nigeria (14:00), Japón vs. Colombia (17:00) y Brasil vs. República Dominicana (17:00).

Mañana completan la fecha 2: Uruguay vs. Inglaterra (14:00), Francia vs. Gambia (14:00), Irak vs. Túnez (17:00) y Corea del Sur vs Honduras (17:00). El viernes se inicia el cierre de la fase de grupos.