Blooming juega la última carta de esperanza ante Newell’s

Blooming quemará esta noche (22:00) sus últimos cartuchos de esperanza para mantenerse con vida en la Copa Sudamericana 2023, cuando reciba en el estadio Tahuichi Aguilera a Newell’s Old Boys, por la cuarta fecha del grupo E.

Con una paupérrima campaña que coincide con su actuación en el certamen local, la Academia busca un bálsamo para creer y motivarse para el resto de la temporada. Además, un triunfo esta noche puede darle un incentivo de 100 mil dólares al mérito deportivo.

La campaña de Blooming en Copa Sudamericana dista de una buena presentación, aunque nunca es tarde para revertir las tres derrotas encajadas en la serie E, los seis goles recibidos y ninguno convertido.

Para este compromiso, la Academia cruceña tendrá como baja al volante venezolano Arquímides Figuera, expulsado en la derrota 2-0 ante Audax Italiano en Chile.

Mientras, la Lepra llegó a Santa Cruz en un vuelo chárter y con todo el equipo completo, sabiendo que un triunfo esta noche le abre las puertas de los cuartos de final.

Además de este lance, hoy juegan (hora de Bolivia): Fortaleza vs. San Lorenzo (18:00), Audax Italiano vs. Santos (20:00) y Tigre vs. Tolima (20:00). Los restantes duelos se desarrollarán mañana.