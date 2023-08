Costas convoca a 22 jugadores para el amistoso entre Bolivia y Panamá

El director técnico de la Selección, Gustavo Costas, dio a conocer la nómina de 22 jugadores para el partido amistoso entre Bolivia y Panamá, que se disputará el domingo 27 de agosto desde las 16:00, en el estadio Félix Capriles.

“Este seleccionado tiene una edad promedio de 22.7 años, con un total de 14 jugadores que tienen 23 años o menos, de los cuales 8 integrantes tienen 20 años o menos. Asimismo se contará con 4 legionarios que militan en clubes del exterior para que formen parte del combinado nacional”, informó la Federación Boliviana de Fútbol.

Los cuatro foráneos que serán parte de esta convocatoria son: Efraín Morales que juega en la tercera división del Atlanta United, en Estados Unidos; Fernando Nava de la sub-20 de Athletico Paranaense, Brasil; Miguel Terceros y Enzo Monteiro, ambos de Santos, Brasil.

La concentración iniciará el jueves 24 de agosto en La Paz, donde la Verde trabajará hasta el sábado 26 de agosto para luego emprender el viaje rumbo a Cochabamba.

Los convocados son los siguientes:

Arqueros: Guillermo Viscarra (The Strongest), Bruno Poveda (Wilstermann), Braulo Uraezaña (Blooming)

Defensa: Adrián Jusino (The Strongest), Pablo Vaca (Always Ready), Efraín Morales (Atlanta United, Estados Unidos), Marcelo Suárez (Always Ready), Diego Medina (Always Ready), Héctor Cuéllar (Always Ready), Carlos Roca (The Strongest), Denilson Durán (Blooming).

Volantes: Luciano Ursino (The Strongest), Carlos Sejas (Aurora), Miguel Terceros (Santos, Brasil), Daniel Rojas (Oriente Petrolero), Julio Herrera (Always Ready), Jaime Arrascaita (The Strongest), Adalid Terrazas (Always Ready).

Delanteros: Víctor Ábrego (Universitario de Vinto), Enzo Monteiro (Santos, Brasil), Fernando Nava (Athletico Paranaense, Brasil) y José Martines (Always Ready).