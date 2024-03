Pogba es sancionado con 4 años por doping y apelará la decisión

El centrocampista francés del Juventus de Turín, Paul Pogba, fue sancionado con 4 años de suspensión por haber dado positivo en un test en testosterona el pasado 20 de agosto en el Udinese-Juventus; sin embargo, considera “errónea” la sanción y anunció que apelará la resolución al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD).

El futbolista, campeón del mundo en 2018 con Francia, volvió a dar positivo en el contraánalisis, que se le efectuó en septiembre, y permanecía suspendido cautelarmente mientras la Fiscalía Antidopaje de Italia (NADO) investigaba los hechos.

En el contraanálisis, el centrocampista francés dio positivo por una nueva sustancia, denominada Dhea, o dehidroepiandrosterona, también conocida como la “hormona de la juventud”.

“Todo lo que he construido en mi carrera como jugador profesional me ha sido arrebatado. Nunca he tomado conscientemente o deliberadamente ningún suplemento que viole las normas antidopaje”, señaló ayer en una publicación en su cuenta de Instagram.