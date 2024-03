Lionel Messi es baja en la selección argentina para amistosos en Estados Unidos

El capitán de la selección argentina campeona del mundo, Lionel Messi, no participará en los próximos encuentros que la Albiceleste disputará la semana próxima en Estados Unidos, debido a una lesión muscular, según confirmó este domingo la MLS.



Messi, de 36 años, quedó al margen de la convocatoria a causa de una dolencia generada en el último encuentro que jugó con su equipo, el Inter Miami, la semana pasada, frente a Nashville SC.



El club de las Garzas anunció que el astro argentino tuvo una "pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha".



La MLS, la liga de fútbol de Estados Unidos, emitió el listado de los jugadores que estarán afectados a sus seleccionados respectivos en los próximos días y allí no aparece Messi, más allá de que aún falta el anuncio de la AFA.



Por esta razón, el capitán de la selección campeona en el Mundial de Catar-2022 estará afuera de los amistosos que la Albiceleste jugará el viernes 22 y el martes 26 de marzo contra El Salvador y Costa Rica en Filadelfia y Los Angeles, respectivamente, como parte de la preparación para la Copa América.



Por dolencias en la pierna derecha, Messi ya se había perdido un encuentro de la gira de Inter Miami en Hong Kong, y por esta nueva lesión quedó fuera del cotejo que Inter Miami disputó el sábado contra DC United, en Washington.



Messi disputó 11 partidos en lo que va de 2024, lo que incluye seis cotejos amistosos y cinco oficiales, tres por la MLS y los dos duelos frente a Nashville SC, por los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.



Para los encuentros ante El Salvador y Costa Rica, Argentina tampoco contará con Paulo Dynala (AS Roma), de baja por una dolencia muscular, mientras que sí dispondrá del regreso del defensor Lisandro Martínez (Manchester United), recuperado de una lesión sufrida a principios de febrero pasado, y de Nicolás Valentini, zaguero de Boca Juniors.