Alemania y Suiza ponen en juego el liderato del grupo A en el torneo

La selección de Alemania, con el billete para octavos de final ya garantizado, tratará de asegurar hoy en el Deutsche Bank Park de Frankfurt (15:00 HB) la primera plaza del Grupo A de la Eurocopa 2024 frente a Suiza, que se debate entre acabar primera si gana a los germanos e incluso exponerse a quedar fuera si no consigue ser una de las cuatro mejores terceras.

Con seis puntos en su casillero, los de Julian Nagelsmann han protagonizado un arranque de torneo excelente. Arrollaron a Escocia en el partido inaugural en Múnich (5-1), y en la segunda jornada se impusieron con relativa comodidad a Hungría (2-0) para afianzarse en la cabeza del grupo. Un punto les bastaría para terminar primeros y despejar el camino.

Dinamarca o Eslovenia podrían ser los rivales para el primer clasificado del grupo, mientras que Italia se cruzaría en el camino del segundo. Por ello, una victoria se antoja vital para evitar males mayores, sobre todo si no quieren que el combinado helvético, ahora mismo con cuatro unidades, les pase en la tabla.

Enfrente, los de Murat Yakin, que ganaron en su estreno a Hungría (1-3) y cosecharon después un empate frente a Escocia (1-1), no pueden especular si no quieren verse envueltos en problemas. Estarán en octavos si no pierden ante los germanos -como líderes además si ganan- o si los escoceses (1) no ganan a los magiares (0).

El preparador de la selección helvética recupera tras lesión a Steven Zuber y Denis Zakaria para este partido.